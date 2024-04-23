Маккиннон о «Харт Трофи»: «Мной движет Кубок Стэнли – это важнее всего. Не думаю, что индивидуальная награда могла бы привести меня к тому, кем я являюсь»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон ответил на вопрос о борьбе за приз «Харт Трофи».

Форвард «Колорадо» набрал 140 (51+89) очков в 82 матчах регулярного чемпионата и занял второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, уступив Никите Кучерову (144 очка).

«Я хочу быть как можно лучше, но не могу контролировать, кто за меня проголосует.

Я уже был в такой ситуации раньше, и, думаю, это не пошло мне на пользу. У каждого есть свое мнение и то, что ему нравится. Что есть, то есть.

Очевидно, что для меня важнее всего выиграть Кубок Стэнли, и это то, что мной движет.

Я не думаю, что индивидуальная награда могла бы привести меня к тому, кем я являюсь. В этой лиге есть замечательные хоккеисты, о которых также стоит говорить в контексте этого приза.

Посмотрим, что из этого получится», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

2 комментария
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