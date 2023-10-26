Экс-форвард «Эдмонтона» Кэссиан завершил карьеру. Игрок провел 12 сезонов в НХЛ – набрал 203 очка и 913 минут штрафа
Зак Кэссиан объявил о завершении карьеры.
Хоккеист решил закончить карьеру в 32 года.
Канадский нападающий провел 12 сезонов в НХЛ. Он дебютировал в лиге в сезоне-2011/12.
Зак Кэссиан выступал в лиге за «Баффало», «Ванкувер», «Эдмонтон» и «Аризону». Форвард набрал 203 (92+111) очка в 661 матче НХЛ при 913 минутах штрафа.
Кэссиан был выбран «Баффало» под общим 13-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2009.
Зак когда-то фактически разделил карьеру на " до " и " после " другого известного силового форварда Рэйнджерс и Коламбуса - Брэндона Дубински ( помните, как он кошмарил Кросби ? ) - Кэссиан его натурально избил , если не ошибаюсь - сломал челюсть или скулу , по иронии Дубински тогда тоже закончил карьеру в 33 . .
Жаль, что рановато заканчивает, даже удивительно.