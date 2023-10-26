Экс-форвард «Эдмонтона» Кэссиан завершил карьеру. Игрок провел 12 сезонов в НХЛ – набрал 203 очка и 913 минут штрафа

Зак Кэссиан объявил о завершении карьеры.

Хоккеист решил закончить карьеру в 32 года.

Канадский нападающий провел 12 сезонов в НХЛ. Он дебютировал в лиге в сезоне-2011/12.

выступал в лиге за «Баффало», « », « » и «Аризону». Форвард набрал 203 (92+111) очка в 661 матче НХЛ при 913 минутах штрафа.

Кэссиан был выбран « » под общим 13-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2009.