Экс-форвард «Эдмонтона» Кэссиан завершил карьеру. Игрок провел 12 сезонов в НХЛ – набрал 203 очка и 913 минут штрафа

Теги Баффало Ванкувер Эдмонтон Аризона НХЛ Зак Кэссиан Хоккей

Зак Кэссиан объявил о завершении карьеры.

Хоккеист решил закончить карьеру в 32 года.

Канадский нападающий провел 12 сезонов в НХЛ. Он дебютировал в лиге в сезоне-2011/12.

Зак Кэссиан выступал в лиге за «Баффало», «Ванкувер», «Эдмонтон» и «Аризону». Форвард набрал 203 (92+111) очка в 661 матче НХЛ при 913 минутах штрафа.

Кэссиан был выбран «Баффало» под общим 13-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2009.

12 комментариев

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makarr24
Ответ memphis
Эх, была по началу надежда, что Зак для Баффало станет этаким Лучичем во время своей лучшей игры за Бостон. Чтобы и подраться, и результат сделать, и бесить любого соперника. Но не вышло. Жаль, что рановато заканчивает, даже удивительно.
думаю, последний год все показал - ноль голов . Для такого амплуа - в 32 закончить совсем не удивительно. Плюс медицинская карта у Зака пухлая, наверно и это сказалось на решении.
Зак когда-то фактически разделил карьеру на " до " и " после " другого известного силового форварда Рэйнджерс и Коламбуса - Брэндона Дубински ( помните, как он кошмарил Кросби ? ) - Кэссиан его натурально избил , если не ошибаюсь - сломал челюсть или скулу , по иронии Дубински тогда тоже закончил карьеру в 33 . .
+13
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+13
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makarr24
ожидаемо.. в Аризоне последний год просто мучения были, а не игра. У силовиков карьеры к 30 как правило резко идут под откос . Хорошо, не стал дальше номер отбывать, а наверно и предложений больше не было . А так , с учётом проблем не хоккейного плана, сумел провести несколько добротных сезонов в Эдмонтоне , где временами показывал то, за что так высоко его выбрали Клинки.
+13
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+12
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igor nn
Игрок средний..типичный такой НХЛовец..крепкий..Участник финала МЧМ в составе Канады.Вообще если посмотрим на состав:Райан Эллис..Кассиан,Фолиньо.Брейден Шенн,Тайсон Бэрри,Сизикас.Коннолли,Джохансен.Кутюрье.то видно что средние игроки то..Звездой разве Кутюрье можно считать и то с натяжкой.И тем не менее они были в шаге от титула на ЧМ.
+13
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+11
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Вадим Сидоров
Касьян и Богосян легенды армянского хоккеея
+11
0
+11
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Cuore Sportivo
ну Ткачака он неплохо пинал)
+9
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+9
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ArboCs
Ткачак выдохнул.
+8
0
+8
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memphis
Эх, была по началу надежда, что Зак для Баффало станет этаким Лучичем во время своей лучшей игры за Бостон. Чтобы и подраться, и результат сделать, и бесить любого соперника. Но не вышло.
Жаль, что рановато заканчивает, даже удивительно.
+6
0
+6
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dem
Один из последних в нхл кто играл без визора
+3
0
+3
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АРХАТ
Ответ makarr24
думаю, последний год все показал - ноль голов . Для такого амплуа - в 32 закончить совсем не удивительно. Плюс медицинская карта у Зака пухлая, наверно и это сказалось на решении. Зак когда-то фактически разделил карьеру на " до " и " после " другого известного силового форварда Рэйнджерс и Коламбуса - Брэндона Дубински ( помните, как он кошмарил Кросби ? ) - Кэссиан его натурально избил , если не ошибаюсь - сломал челюсть или скулу , по иронии Дубински тогда тоже закончил карьеру в 33 . .
Да, шесть недель восстановления затянулись на 4 года
+1
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+1
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igor nn
Ответ Сергей Орлов
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а как ж быть с Канадой которая проиграла РФ через год?Там со звездами все было хорошо:Юбердо.Шайфли,Марк Стоун,Дуги Хэмилтон.Джейдон Шварц,Строум Дженнер.
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makarr24
Ответ dem
Один из последних в нхл кто играл без визора
осталось пятеро , если правильно посчитал
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