Рашид Хабибулин о самой важной ошибке в «Авангарде»: «Я прозевал Дедунова. Это мой косяк, надо было работать оперативнее»

Теги Авангард СКА Рашид Хабибулин КХЛ Павел Дедунов Матч ТВ Хоккей

Рашид Хабибулин назвал свою главную ошибку за время работы в «Авангарде».

– Вы сами упомянули слово «развал». Как относитесь к словам о том, что «Хабибулин развалил чемпионский «Авангард»?

– Знаете, как я скажу… Я небезгрешный человек и тоже делал ошибки. Разве есть менеджеры, которые ошибок не совершают?

Но говорить о том, что я что-то развалил… Это, мягко говоря, обычное сведение счетов с человеком, который мешал вести тебе свои дела.

– Какую свою ошибку вы считаете самой важной?

– То, что не сохранил Пашу Дедунова. Я его прозевал, это моя личная вина.

– Почему прозевали?

– Мы не договорились по сроку контракта. Мы давали на год, Дедунов хотел на два. Я просил его агента чуть-чуть подождать, чтобы понимать, какой остаток у нас есть по деньгам. Но, к сожалению, Питер сработал оперативнее.

Так что Паша – это мой косяк, надо было работать оперативнее. Уверен, что Дедунов еще 2-3 года точно отработает и поможет любой команде, – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

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3 комментария
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Ну если человек главным упущением называет человека из четвёртого звена, который при всем уважении и со всей благодарностью за чемпионский сезон, уже не тянул, то в чём-то Бабаев однозначно прав :)
+1
-1
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И Дедунов стал 150ым игроком ротации СКА 🤣
+1
-1
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папа кипера Коли?
0
0
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