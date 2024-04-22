Рашид Хабибулин о самой важной ошибке в «Авангарде»: «Я прозевал Дедунова. Это мой косяк, надо было работать оперативнее»

Рашид Хабибулин назвал свою главную ошибку за время работы в «Авангарде».

– Вы сами упомянули слово «развал». Как относитесь к словам о том, что «Хабибулин развалил чемпионский «Авангард»?

– Знаете, как я скажу… Я небезгрешный человек и тоже делал ошибки. Разве есть менеджеры, которые ошибок не совершают?

Но говорить о том, что я что-то развалил… Это, мягко говоря, обычное сведение счетов с человеком, который мешал вести тебе свои дела.

– Какую свою ошибку вы считаете самой важной?

– То, что не сохранил Пашу Дедунова. Я его прозевал, это моя личная вина.

– Почему прозевали?

– Мы не договорились по сроку контракта. Мы давали на год, Дедунов хотел на два. Я просил его агента чуть-чуть подождать, чтобы понимать, какой остаток у нас есть по деньгам. Но, к сожалению, Питер сработал оперативнее.

Так что Паша – это мой косяк, надо было работать оперативнее. Уверен, что Дедунов еще 2-3 года точно отработает и поможет любой команде, – сказал бывший генеральный менеджер « » Рашид Хабибулин.