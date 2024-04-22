«Ванкувер» победил «Нэшвилл» (4:2) в 1-м матче серии. «Кэнакс» сыграли в плей-офф на своей арене впервые с 2015 года

«Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» (4:2) в 1-м матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

«Кэнакс» сыграли в плей-офф на своей арене впервые с 2015 года.

С 2016 по 2023 годы канадский клуб только раз попал в кубковые матчи – в 2020-м. Тогда из-за пандемии коронавируса все игры плей-офф проводились в Торонто и Эдмонтоне.

Автором первой шайбы «Ванкувера» в матче стал форвард Элиас Линдхольм, а победной – форвард , набравший 3 (2+1) очка.