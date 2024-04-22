«Ванкувер» победил «Нэшвилл» (4:2) в 1-м матче серии. «Кэнакс» сыграли в плей-офф на своей арене впервые с 2015 года

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер НХЛ Элиас Линдхольм Дакота Джошуа Хоккей

«Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» (4:2) в 1-м матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

«Кэнакс» сыграли в плей-офф на своей арене впервые с 2015 года.

С 2016 по 2023 годы канадский клуб только раз попал в кубковые матчи – в 2020-м. Тогда из-за пандемии коронавируса все игры плей-офф проводились в Торонто и Эдмонтоне. 

Автором первой шайбы «Ванкувера» в матче стал форвард Элиас Линдхольм, а победной – форвард Дакота Джошуа, набравший 3 (2+1) очка. 

3 комментария
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Сумасшедшая арена
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Шикарная атмосфера на хоккее
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В Канаде немного другая атмосфера, конечно...)
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