«Питтсбург» подписал чемпиона NCAA Броза. Форвард набрал 40 очков в 43 играх за университет Денвера

Теги переходы Питтсбург НХЛ АХЛ Уилкс-Бэрри NCAA Хоккей

«Питтсбург» подписал чемпиона NCAA Тристана Броза.

Контракт новичка с 21-летним центрфорвардом рассчитан на 3 года и вступит в силу со следующего сезона.

Остаток текущего сезона он проведет в фарм-клубе «Пингвинс» в АХЛУилкс-Бэрри») на условиях пробного соглашения. 

Броз был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2021 во втором раунде под общим 58-м номером. 

В этом сезоне он выиграл национальный студенческий чемпионат с университетом Денвера. В его активе 40 (16+24) очков в 43 играх. 

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