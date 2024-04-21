«Питтсбург» подписал чемпиона NCAA Броза. Форвард набрал 40 очков в 43 играх за университет Денвера

«Питтсбург» подписал чемпиона NCAA Тристана Броза.

Контракт новичка с 21-летним центрфорвардом рассчитан на 3 года и вступит в силу со следующего сезона.

Остаток текущего сезона он проведет в фарм-клубе «Пингвинс» в (« ») на условиях пробного соглашения.

Броз был выбран « » на драфте НХЛ-2021 во втором раунде под общим 58-м номером.

В этом сезоне он выиграл национальный студенческий чемпионат с университетом Денвера. В его активе 40 (16+24) очков в 43 играх.