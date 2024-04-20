«Каролина» – главный претендент на выигрыш Кубка Стэнли по версии экспертов ESPN, «Даллас» – 2-й, «Рейнджерс» – 3-й

«Каролина» – главный фаворит на победу в Кубке Стэнли по мнению экспертов ESPN.

24 эксперта ESPN назвали своих основных претендентов на победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Больше всех голосов получила « » – за клуб из Роли высказались восемь респондентов.

На второй позиции расположился « » (6 голосов), на третьей – «Рейнджерс» (4).

По три голоса отдали «Эдмонтону» и «Вегасу». Один голос получил « ».

В число экспертов, кроме журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.

Их прогнозы выглядят следующим образом: отдает предпочтение « », Райан Кэллахан – «Эдмонтону», Пи Кей Суббан – «Вегасу».