«Каролина» – главный претендент на выигрыш Кубка Стэнли по версии экспертов ESPN, «Даллас» – 2-й, «Рейнджерс» – 3-й
«Каролина» – главный фаворит на победу в Кубке Стэнли по мнению экспертов ESPN.
24 эксперта ESPN назвали своих основных претендентов на победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Больше всех голосов получила «Каролина» – за клуб из Роли высказались восемь респондентов.
На второй позиции расположился «Даллас» (6 голосов), на третьей – «Рейнджерс» (4).
По три голоса отдали «Эдмонтону» и «Вегасу». Один голос получил «Торонто».
В число экспертов, кроме журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.
Их прогнозы выглядят следующим образом: Марк Мессье отдает предпочтение «Рейнджерс», Райан Кэллахан – «Эдмонтону», Пи Кей Суббан – «Вегасу».
а если все же будет?))