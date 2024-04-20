«Каролина» – главный претендент на выигрыш Кубка Стэнли по версии экспертов ESPN, «Даллас» – 2-й, «Рейнджерс» – 3-й

Теги рейтинги Рейнджерс Торонто Каролина Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Райан Кэллахан НХЛ Марк Мессье Пи Кей Суббан Вегас Хоккей

«Каролина» – главный фаворит на победу в Кубке Стэнли по мнению экспертов ESPN.

24 эксперта ESPN назвали своих основных претендентов на победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Больше всех голосов получила «Каролина» – за клуб из Роли высказались восемь респондентов.

На второй позиции расположился «Даллас» (6 голосов), на третьей – «Рейнджерс» (4).

По три голоса отдали «Эдмонтону» и «Вегасу». Один голос получил «Торонто».

В число экспертов, кроме журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.

Их прогнозы выглядят следующим образом: Марк Мессье отдает предпочтение «Рейнджерс», Райан Кэллахан – «Эдмонтону», Пи Кей Суббан – «Вегасу».

16 комментариев
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Ответ waleri
Будет любопытно услышать мнение этих экспертов после того, как "Ураганы" отольются в 1-м же раунде команде Патрика Руа.
И ты тоже не пропадай)
+22
0
+22
Ответ Самый адовый Крикун
Ни одного из этих клубов даже в финале не будет
да ладно? точно?
а если все же будет?))
+7
-4
+3
Ни одного из этих клубов даже в финале не будет
+9
-7
+2
Будет любопытно услышать мнение этих экспертов после того, как "Ураганы" отольются в 1-м же раунде команде Патрика Руа.
+12
-10
+2
А вдруг Вашингтон возьмет кубок 🏆😁
+8
-6
+2
А как же нефть и кленовые, не порядок. Какие-то самозванцы, а не контендеры.
+1
0
+1
Щас как бы 3-ий претендент от Вашиков не свипнулся))) Мастерства не хватает, но есть определенный порядок, схема игры. Поглядим
+1
0
+1
И в Овечкина
+2
-2
0
Ответ philadelphia7650
да ладно? точно? а если все же будет?))
Копы могут добраться до финала.. Насчет других лично у меня большие большие вопросы
+2
-2
0
Ответ philadelphia7650
да ладно? точно? а если все же будет?))
Через полтора месяца поглядим
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