22 из 23 экспертов ESPN считают, что «Рейнджерс» пройдут «Вашингтон»

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Большинство экспертов ESPN уверены в проходе «Рейнджерс» в серии с «Вашингтоном».

Обладатель Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с восьмой командой Восточной конференции.

22 из 23 экспертов ESPN, в число которых входят бывшие хоккеисты Марк Мессье и Райан Кэллахан, считают, что «Рейнджерс» обыграют в серии «Вашингтон».

Один из аналитиков предположил, что «Кэпиталс» победят в семи матчах.

Овечкин, банда из «Каролины» или Бобровский? Кто из русских возьмет Кубок Стэнли-2024

28 комментариев
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Плей-офф на то и плей-офф, у каждой команды есть шанс
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Вашингтон возьмет эту серию!
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А по мне 50 на 50. Если будет настрой, а он будет, ВК может хорошо и дисциплинированно сыграть. Главное чтобы идиотские рикошеты картину не испортили! Противостояние будет из 7 матчей.
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Пиковый Ови так часто вылетал от Копов, что сейчас самое время судьбе вернуть должок💪
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Психологически Вашикам будет проще, да и сезон показал яйца есть у команды. Поэтому не все так однозначно. 7 матчей сценарий интересный всем
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Ответ гарри
Вашингтон возьмет эту серию!
там кэф на проход вашиков три с половиной, можешь ставить раз так уверен:),хорошие бабки поднимешь
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Игроки Вашингтона будут играть раскрепощенно.
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Ответ Sergei Spinafly
Плей-офф на то и плей-офф, у каждой команды есть шанс
Все-таки, 4 матча для победы в серии как раз нивелировать должны "фактор удачи". Но соглашусь, бывает всякое...
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Ответ ruslan_khaibulov
Никто не поверит бы что не хватающий звёзд с неба автомобилист выбьет сначала АК барс а потом СКА, сам вэыакт попадания в ПО для вашиков это чудо. При чем их состав по именам и позициям намного слабее прошлогоднено состава. Но верить в ещё одно чудо, после провального старта Овечкина никто не запрещает
Так у Рейнджерс только Панара из атаки звезда остальные звезды в защите это Фокс и Шестеркин. Никто до уровня второй звезды в атаке даже близко не дотягивает.
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Ответ Алла Борисова
Так у Рейнджерс только Панара из атаки звезда остальные звезды в защите это Фокс и Шестеркин. Никто до уровня второй звезды в атаке даже близко не дотягивает.
ну так то там Зибанежад, Трочек, Лафренье, Крайдер
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Ответ Тамерлан174
ну так то там Зибанежад, Трочек, Лафренье, Крайдер
Это не звезды. Просто добротные игроки. Лафренье не тянет на первого номера драфта, он как и Трочек поднял статку свою чисто потому что у Панары сумасшедший сезон. А Крайдер и Зиба чисто игроки для ПП, причем Зиба в этом году хуже, чем в прошлом по игре. А уж по игре в равных составах они ничем не отличаются.
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Ответ Алла Борисова
Что ж тогда в прошлом году они отлетели от Девилс? Из-за тренера?
да прошлый сезон на востоке вообще хрень что было
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Ответ Марсель Объелся
Шон Аллен. Он еще и предсказал победы Айлендерс над Каролиной и Кингс над Эдмонтоном. Действительно безумец)
Прогнозы из разряда, а Баба-Яга против
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