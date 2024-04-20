22 из 23 экспертов ESPN считают, что «Рейнджерс» пройдут «Вашингтон»
Большинство экспертов ESPN уверены в проходе «Рейнджерс» в серии с «Вашингтоном».
Обладатель Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с восьмой командой Восточной конференции.
22 из 23 экспертов ESPN, в число которых входят бывшие хоккеисты Марк Мессье и Райан Кэллахан, считают, что «Рейнджерс» обыграют в серии «Вашингтон».
Один из аналитиков предположил, что «Кэпиталс» победят в семи матчах.
Овечкин, банда из «Каролины» или Бобровский? Кто из русских возьмет Кубок Стэнли-2024