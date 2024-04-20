Дюклер о серии «Флорида» – «Тампа»: «Будет битва. Старый добрый кубковый хоккей»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Энтони Дюклер Хоккей

Энтони Дюклер поделился ожиданиями от серии «Флорида» – «Тампа» в плей-офф НХЛ.

28-летний форвард перешел в «Лайтнинг» перед дедлайном из «Сан-Хосе». Ранее он выступал за «Флориду» в течение трех сезонов и дошел с командой до финала Кубка Стэнли в прошлом году. 

«Я провел во «Флориде» три замечательных года, у меня осталось много хороших воспоминаний. Сыграть против этих парней будет очень интересно, особенно в первом раунде. Будет битва. 

Если вспомнить последние серии с участием этих двух команд, то они были очень жесткими. И в этот раз на льду не будет много свободного пространства. Старый добрый кубковый хоккей. Будет весело», – сказал Дюклер

Команды ранее встречались в плей-офф-2021 («Тампа» выиграла в первом раунде – 4-2) и 2022 («Тампа» выиграла во втором раунде – 4-0).

7 комментариев
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Ответ garazhkucherova
Пару лет назад, после свипа от Тампы, ГМ Флориды сказал "Мы хотим стать такими же как они". Тогда подумалось "ну да, ну да". И вот, первый раунд 2024, а явные фавориты именно Флорида. Удивительно, как быстро всё меняется
Потолок он таков, но даже так Флориде до той Тампы ещё далеко.
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+4
Пару лет назад, после свипа от Тампы, ГМ Флориды сказал "Мы хотим стать такими же как они". Тогда подумалось "ну да, ну да". И вот, первый раунд 2024, а явные фавориты именно Флорида. Удивительно, как быстро всё меняется
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Дюклер, бей "своих", чтобы чужие боялись.
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Тампа Флорида всегда огонь. Сам же Дюклер пару лет назад очень грязно против Кучерова играл
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Хороший игрок, идеально вписавшийся в систему Купера. Может вывести карьеру на новый уровень. Но сможет ли остаться? Почти все повышение потолка Тампа потратила на Хэйгла. 28 лет, соглашаться ли на мост или пора брать максимум? Многое будет зависеть от решения по Стэмкосу.
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