Дюклер о серии «Флорида» – «Тампа»: «Будет битва. Старый добрый кубковый хоккей»

Энтони Дюклер поделился ожиданиями от серии «Флорида» – «Тампа» в плей-офф НХЛ.

28-летний форвард перешел в «Лайтнинг» перед дедлайном из «Сан-Хосе». Ранее он выступал за «Флориду» в течение трех сезонов и дошел с командой до финала Кубка Стэнли в прошлом году.

«Я провел во «Флориде» три замечательных года, у меня осталось много хороших воспоминаний. Сыграть против этих парней будет очень интересно, особенно в первом раунде. Будет битва.

Если вспомнить последние серии с участием этих двух команд, то они были очень жесткими. И в этот раз на льду не будет много свободного пространства. Старый добрый кубковый хоккей. Будет весело», – сказал .

Команды ранее встречались в плей-офф-2021 («Тампа» выиграла в первом раунде – 4-2) и 2022 (« » выиграла во втором раунде – 4-0).