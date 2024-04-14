Бедард – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии NHL.com. Кочетков на 4-м месте

Теги рейтинги Нью-Джерси Каролина Чикаго Миннесота НХЛ Петр Кочетков Марко Росси Брок Фэйбер Коннор Бедард Люк Хьюз Хоккей

Коннор Бедард стал главным претендентом на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ.

Приз вручается лучшему новичку сезона по итогам регулярного чемпионата.

Первым в рейтинге от NHL.com стал 18-летний форвард «Чикаго» Коннор Бедард, набрав в голосовании журналистов 12 первых мест из 15. На его счету 60 (22+38) очков в 65 матчах.

Второе место у Брока Фэйбера из «Миннесоты». Его поставили на лидирующую позицию трое из 15. Он проводит на льду в среднем 24:58 за матч. В 80 играх на счету 21-летнего защитника 45 (7+38) набранных очков.

Третье место занял защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз. У 20-летнего хоккеиста 47 (9+38) очков за 81 игру. 

Четвертое место у 24-летнего вратаря «Каролины» Петра Кочеткова. В этом регулярном чемпионате НХЛ он одержал 24 победы в 41 матче, отражая в среднем 91,1% бросков.

На пятой позиции расположился форвард «Миннесоты» Марко Росси. Австриец набрал 38 (21+17) очков за 80 матчей.

Обладатель приза будет определен по итогам голосования членов Ассоциации журналистов. Оно состоится после завершения регулярного чемпионата.

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14 комментариев
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бедард действительно уникум, но по сезону Колдера заслуживает Фабер, который играет как элитный защитник и с огромным айс-таймом. Бедард к своим очкам имеет еще и ужаснейший +/-
+15
-2
+13
Бедард хорош , тут без вариантов , первый пик оправдывает себя , раскручиваться будет и дальше
+7
-2
+5
Ответ дендробиум
А в чём Бедар - уникум? Пока он не дотягивает ни до Макдэвида, ни до Маккинона.
Такк ему всего лишь 18 лет, ушла эпоха когда Сид и Ови выбивали по 100+ очков за дебютный сезон, сейчас хоккей чуть-чуть поменялся, да даже Маккиннон и Макдэвид провели первый сезон примерно также, как сейчас Бедард
+5
-1
+4
Ответ nightingale46
бедард действительно уникум, но по сезону Колдера заслуживает Фабер, который играет как элитный защитник и с огромным айс-таймом. Бедард к своим очкам имеет еще и ужаснейший +/-
А в чём Бедар - уникум? Пока он не дотягивает ни до Макдэвида, ни до Маккинона.
+4
-1
+3
Ответ дендробиум
А в чём Бедар - уникум? Пока он не дотягивает ни до Макдэвида, ни до Маккинона.
Сезон действительно у него не такой яркий, как ожидалось ну и из таких минусов сложно будет вылезти. Бедард будет набирать от сезона к сезону, но еще не скоро станет супер звездой.
+2
0
+2
Фэйбер заслуживает Колдер Троффи.
Бедард всё таки на особом положении в команде.
+3
-2
+1
Ответ дендробиум
А в чём Бедар - уникум? Пока он не дотягивает ни до Макдэвида, ни до Маккинона.
Оба Мака на первый год тоже не были машинами как сейчас. старший так и вообще вышел на проектную мощностей только на 5й сезон.
Бедард вполне жизнеспособен оказался в лиге, голова и руки на топе.
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У отдадут Колдер распиаренному пацанчику, который пропустил полтора десятка матчей
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Бедард конечно заслужил, но вклад в успех команды у Кочеткова конечно больше, тем более он играет за контендер и является уверенным первым номером среди вратарей.
+2
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Ответ Дмитрий Колышкин
Такк ему всего лишь 18 лет, ушла эпоха когда Сид и Ови выбивали по 100+ очков за дебютный сезон, сейчас хоккей чуть-чуть поменялся, да даже Маккиннон и Макдэвид провели первый сезон примерно также, как сейчас Бедард
Ну так вопрос в чём он уникум? Уникум по 50 голов и 100 передач в дебютный сезон. Мак впоследствии доказал. Докажет ли Бедар - посмотрим. Но прямо сейчас - он не уникум ни разу.
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Ответ nightingale46
Оба Мака на первый год тоже не были машинами как сейчас. старший так и вообще вышел на проектную мощностей только на 5й сезон. Бедард вполне жизнеспособен оказался в лиге, голова и руки на топе.
Вопрос был о нём как об уникуме. Сейчас он таким не является. Что будет потом - посмотрим.
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