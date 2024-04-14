Бедард – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии NHL.com. Кочетков на 4-м месте
Коннор Бедард стал главным претендентом на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ.
Приз вручается лучшему новичку сезона по итогам регулярного чемпионата.
Первым в рейтинге от NHL.com стал 18-летний форвард «Чикаго» Коннор Бедард, набрав в голосовании журналистов 12 первых мест из 15. На его счету 60 (22+38) очков в 65 матчах.
Второе место у Брока Фэйбера из «Миннесоты». Его поставили на лидирующую позицию трое из 15. Он проводит на льду в среднем 24:58 за матч. В 80 играх на счету 21-летнего защитника 45 (7+38) набранных очков.
Третье место занял защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз. У 20-летнего хоккеиста 47 (9+38) очков за 81 игру.
Четвертое место у 24-летнего вратаря «Каролины» Петра Кочеткова. В этом регулярном чемпионате НХЛ он одержал 24 победы в 41 матче, отражая в среднем 91,1% бросков.
На пятой позиции расположился форвард «Миннесоты» Марко Росси. Австриец набрал 38 (21+17) очков за 80 матчей.
Обладатель приза будет определен по итогам голосования членов Ассоциации журналистов. Оно состоится после завершения регулярного чемпионата.
Бедард всё таки на особом положении в команде.
Бедард вполне жизнеспособен оказался в лиге, голова и руки на топе.