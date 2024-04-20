Александр Мальцев о переходе в «Динамо»: «Клуб относился к КГБ. Меня по приказу Андропова призвали в армию раньше, чем в ЦСКА»

Александр Мальцев рассказал, почему в свое время стал игроком «Динамо», а не ЦСКА.

«Мы же еще выиграли чемпионат Европы среди молодежных команд, где я тоже стал лучшим нападающим. Тогда и случился разговор, что меня забирают в или « ».

Футбольный клуб относился к МВД, а хоккейный – к КГБ. Меня по приказу Андропова призвали в армию раньше, чем в ЦСКА», — сказал двукратный олимпийский чемпион.