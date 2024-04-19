Бадюков о Тянулине: «Заинтересованы в том, чтобы он продолжил играть за «Сочи». Но у него есть предложения от других клубов»

Алексей Бадюков высказался о будущем Артура Тянулина в «Сочи».

– Удастся ли «Сочи» сохранить в своем составе , который стал лучшим бомбардиром команды в этом сезоне?

– Контракт у Артура заканчивается, предложение по новому контракту мы ему сделали. Но надо понимать, что у нападающего есть предложения от других клубов.

Понятно, что на игроков, умеющих забивать и отдавать, спрос будет всегда. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Артур продолжил играть за «Сочи». Для нас это важно.

Сейчас он находится в сборной, мы продолжаем общение, – сказал заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям в интервью каналу «Сочи 24».