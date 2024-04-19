Бадюков о Тянулине: «Заинтересованы в том, чтобы он продолжил играть за «Сочи». Но у него есть предложения от других клубов»

Теги возможные переходы Алексей Бадюков КХЛ Сочи Артур Тянулин Хоккей

Алексей Бадюков высказался о будущем Артура Тянулина в «Сочи».

– Удастся ли «Сочи» сохранить в своем составе Артура Тянулина, который стал лучшим бомбардиром команды в этом сезоне?

– Контракт у Артура заканчивается, предложение по новому контракту мы ему сделали. Но надо понимать, что у нападающего есть предложения от других клубов.

Понятно, что на игроков, умеющих забивать и отдавать, спрос будет всегда. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Артур продолжил играть за «Сочи». Для нас это важно.

Сейчас он находится в сборной, мы продолжаем общение, – сказал заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков в интервью каналу «Сочи 24».

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3 комментария
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До Сочи играл за Торпедо был не плох-может в Нижний.
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Смотрел Сочи в этом сезоне. С ним и без него разные команды. Ключевой игрок.
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В Сочи Тянулин - лидер, а в более мощной и дорогой команде он будет играть в третьем звене (в лучшем случае). Впрочем, деньги - решающий фактор.
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