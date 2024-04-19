Францоуз завершил карьеру в 33. Вратарь играл за «Трактор» и выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо»

Бывший вратарь «Трактора» и «Колорадо» Павел Францоуз завершил карьеру.

«Последний год дело шло к этому. Что-то заканчивается, и начинается новое. Я благодарен этому виду спорта за прекрасные впечатления», – сказал бывший голкипер «Трактора» и «Колорадо».

33-летний голкипер выступал за « » в Фонбет Чемпионате и «Колорадо» в . Чех является участником шести чемпионатов мира.

становился обладателем Кубка Стэнли в составе « » в сезоне-2021/2022.

Последний раз игрок вышел на лед 10 апреля 2023 года, когда «Колорадо» одержал победу над «Анахаймом» (5:4 ОТ).

Впоследствии Францоуз перенес операцию на приводящей мышце бедра и полностью пропустил сезон-2023/2024.