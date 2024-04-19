Францоуз завершил карьеру в 33. Вратарь играл за «Трактор» и выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо»

Теги Трактор Кубок Стэнли Колорадо НХЛ КХЛ Павел Францоуз Хоккей

Бывший вратарь «Трактора» и «Колорадо» Павел Францоуз завершил карьеру.

«Последний год дело шло к этому. Что-то заканчивается, и начинается новое. Я благодарен этому виду спорта за прекрасные впечатления», – сказал бывший голкипер «Трактора» и «Колорадо».

33-летний голкипер выступал за «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ и «Колорадо» в НХЛ. Чех является участником шести чемпионатов мира. 

Павел Францоуз становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» в сезоне-2021/2022.

Последний раз игрок вышел на лед 10 апреля 2023 года, когда «Колорадо» одержал победу над «Анахаймом» (5:4 ОТ).

Впоследствии Францоуз перенес операцию на приводящей мышце бедра и полностью пропустил сезон-2023/2024.

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7 комментариев
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Успехов Павлу в его будущих начинаниях.
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+28
Добротный вратарь,жаль что травмы помешали.Рано заканчивает.Здоровья и успехов во внехоккейной жизни
+22
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+22
Здоровья и успехов, Француз!)
Спасибо за отличную игру и бронзу!
От всего Челябинска
+15
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+15
Может к нам? В ТРАКТОР?
+2
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хорошо что не запятнал себя переходом в ску к ротнбэ
+1
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Очень жаль,ещё не возраст....
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Отличный голкипер!!! Жаль, что так рано!!! Но это хоккейная жизнь... К сожалению от травм никуда не деться!!! Спасибо за сезоны в Тракторе!!! Удачи тебе в новой жизни!!!
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