Кадейкин интересен нескольким клубам КХЛ. Они не готовы платить форварду 75 млн рублей в год, как СКА (Артур Хайруллин)

У Александра Кадейкина есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Ранее стало известно, что 30-летний нападающий покинет в межсезонье.

По информации журналиста Артура Хайруллина, в услугах игрока заинтересованы несколько клубов КХЛ. При этом они не готовы платить ему 75 миллионов рублей в год – такую зарплату получает в СКА.

В минувшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ форвард провел 45 матчей и набрал 14 (2+12) очков В плей-офф на его счету 9 игр и 3 (1+2) балла.