Кадейкин интересен нескольким клубам КХЛ. Они не готовы платить форварду 75 млн рублей в год, как СКА (Артур Хайруллин)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Александр Кадейкин деньги Хоккей

У Александра Кадейкина есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Ранее стало известно, что 30-летний нападающий покинет СКА в межсезонье. 

По информации журналиста Артура Хайруллина, в услугах игрока заинтересованы несколько клубов КХЛ. При этом они не готовы платить ему 75 миллионов рублей в год – такую зарплату Кадейкин получает в СКА. 

В минувшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ форвард провел 45 матчей и набрал 14 (2+12) очков В плей-офф на его счету 9 игр и 3 (1+2) балла. 

20 комментариев
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Какие 75 не играет он на эти деньги.Амур не спать!
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Ответ Три броска в одной атаке
Болельщики СЮ, что думаете про его возвращение за 30-40 млн?
Вопрос конечно интересный... Для меня он свои лучшие качества показывал при Цулыгине, когда играл в третьем сдерживающем звене. много играл в меньшинстве. в П-офф отлично закрывал лидеров соперника. Как лидер не потянул. И очень не красиво повёл себя в прошлом сезоне, после приезда с игр сборной, где видимо уже договорился с Ротенбергом и в Уфе начал просто откровенно возить форму. Вывод: после таких контрактов в центр третьего звена за 25-35 млн. он уже вряд ли согласится (да и нет опять таки уверенности что не начнёт опять в п-о играть спустя рукава), а на другое не годится. Значит не нужен.
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Он уже в Салават в последнем сезоне сдал. Не тянет первое второе, да и второе тоже в топ клубах. Хотя Амуру не помешает за адекватную(дальновосточной надбавкой) зарплату.
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Заберите Ротенберга в лес.
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Слишком слаб по мнению величайшего тренера… а был бы в топ6-топ9 любого клуба лидера(((

Ска-кладбище талантов!
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Хорош на точке, может раздавать передачи, если будет сыгранность в звене. Абсолютно избегает любой силовой борьбы и не способен решать матчи, не лидер. Но, учитывая дефицит центров, мог бы пригодиться большинству клубов, по контракту вдвое меньше нынешнего. Вроде как контракт до 2025, значит поедет в один из фармов
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Уфу развел на 75, вообще ни чего не показал, Питер развел на 75, опять тоже самое…
В Уфе показал, что игрок не командный, а просто «перекати поле»
Он и 30 не отработал… супер звезда лиги)))
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Ответ Три броска в одной атаке
Болельщики СЮ, что думаете про его возвращение за 30-40 млн?
А смысл? Шмелева вроде отпустили,у них только химия была
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Болельщики СЮ, что думаете про его возвращение за 30-40 млн?
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Ответ Александр Базилий
Слишком слаб по мнению величайшего тренера… а был бы в топ6-топ9 любого клуба лидера((( Ска-кладбище талантов!
Ска мерзколипкоперерабатывающая система по уничтожению талантов
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Ответ Три броска в одной атаке
Болельщики СЮ, что думаете про его возвращение за 30-40 млн?
я вот думаю, если бы он согласился на оклад 20 млн, и сверху бонусов за показатели, чтобы до 35-40 набегало, тогда он интересен. и верно сказали выше, для третьего, иногда второго звена. и непонятно, какой он после травм.
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Честно говоря не понял,для чего его брали.Такой же габаритный,как и Яшкин,но толку ноль
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Был слух про интерес от Магнитогорска. Но не за 75, конечно. Там скорее своего Грасса будут наигрывать, и правильно сделают, чем такие бабки отдавать за чела с ярмарки по ходу…
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2 шайбы за 45 матчей, эххх... Саня, Саня
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Клубам нужно не торопиться в таких вопросах. Люди должны игрой получать хорошие контракты.
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Самое ужасное что произошло со СКА это появление там Ротенберга.
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Если Григоренко 52, то сколько по факту у Кадейкина?
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С такой статой и таким контрактом, если только защем играть.
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