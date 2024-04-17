Кадейкин интересен нескольким клубам КХЛ. Они не готовы платить форварду 75 млн рублей в год, как СКА (Артур Хайруллин)
У Александра Кадейкина есть несколько вариантов продолжения карьеры.
Ранее стало известно, что 30-летний нападающий покинет СКА в межсезонье.
По информации журналиста Артура Хайруллина, в услугах игрока заинтересованы несколько клубов КХЛ. При этом они не готовы платить ему 75 миллионов рублей в год – такую зарплату Кадейкин получает в СКА.
В минувшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ форвард провел 45 матчей и набрал 14 (2+12) очков В плей-офф на его счету 9 игр и 3 (1+2) балла.
Ска-кладбище талантов!
В Уфе показал, что игрок не командный, а просто «перекати поле»
Он и 30 не отработал… супер звезда лиги)))