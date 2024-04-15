Вильям Карлссон и Джарвис с дублями, Назар с первым голом в дебютном матче – звезды дня в НХЛ

Вильям Карлссон, Сет Джарвис и Фрэнк Назар – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – 20-летний форвард «Чикаго» , забросивший шайбу в матче с «Каролиной» (2:4). Игрок провел свой дебютный матч в лиге.

Вторая звезда – форвард «Каролины» , сделавший дубль в матче с « » (4:2).

Первая звезда – форвард « » , сделавший дубль в матче с «Колорадо» (4:3 ОТ).