Вильям Карлссон и Джарвис с дублями, Назар с первым голом в дебютном матче – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Каролина Чикаго НХЛ Вегас Вильям Карлссон Сет Джарвис Фрэнк Назар Хоккей

Вильям Карлссон, Сет Джарвис и Фрэнк Назар – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – 20-летний форвард «Чикаго» Фрэнк Назар, забросивший шайбу в матче с «Каролиной» (2:4). Игрок провел свой дебютный матч в лиге. 

Вторая звезда – форвард «Каролины» Сет Джарвис, сделавший дубль в матче с «Чикаго» (4:2). 

Первая звезда – форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, сделавший дубль в матче с «Колорадо» (4:3 ОТ). 

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