Кожевников о финале Кубка Гагарина: «У «Локомотива» все отработано. Переедет кого угодно. Но мне не нравится их игра, нет ярких индивидуальностей»
Александр Кожевников считает «Локомотив» фаворитом финала Кубка Гагарина.
В финале турнира команда тренера Игоря Никитина встретится с победителем пары «Металлург» – «Автомобилист».
– С кем из этой пары «Локомотиву» было бы удобнее сыграть в финале?
– Для «Локомотива» нет разницы. На то он и «Локомотив». Переедет кого угодно.
Но будет финал, посмотрим. Но у «Локомотива» все отработано.
Посмотрите, у Игоря Никитина, их главного тренера, что в «Авангарде», что в ЦСКА, где он работал, везде были слаженные команды.
О красивом хоккее речи не шло, но команды у него перли, как машины.
– Правильно я вас понял: неважно, кто из этой пары выйдет в финал, «Локомотив» все равно будет фаворитом?
– Пока да, вижу ярославцев фаворитами. И вратарь там играет просто изумительно.
Мне не нравится, как играет «Локомотив». У них нет каких-то ярких индивидуальностей.
Да, хороший подбор игроков, но личностей вроде тех же Зернова, Голышева, которые могут сделать красоту, у «Локомотива» нет.
Но это сугубо мое мнение, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
У всех разные предпочтения, но Ваши каждый день в заголовке это перебор.
Верните лучше Романа
Блокировать бросок по воротам, подхватить шайбу, пройти всю площадку и забить в ворота соперника? Так? Ну, боюсь расстроить Кожевникова - таких в принципе нет ни у одной команды. По-крайней мере играющих так всегда. В Локомотиве выделяются на индивидуальности - Полунин, Иванов, Березкин. Просто нужно игры ярославцев непредвзято смотреть... и трезвым)))