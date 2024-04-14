Кожевников о финале Кубка Гагарина: «У «Локомотива» все отработано. Переедет кого угодно. Но мне не нравится их игра, нет ярких индивидуальностей»

Александр Кожевников считает «Локомотив» фаворитом финала Кубка Гагарина.

В финале турнира команда тренера Игоря Никитина встретится с победителем пары «Металлург» – «Автомобилист».

– С кем из этой пары « » было бы удобнее сыграть в финале?

– Для «Локомотива» нет разницы. На то он и «Локомотив». Переедет кого угодно.

Но будет финал, посмотрим. Но у «Локомотива» все отработано.

Посмотрите, у , их главного тренера, что в «Авангарде», что в ЦСКА, где он работал, везде были слаженные команды.

О красивом хоккее речи не шло, но команды у него перли, как машины.

– Правильно я вас понял: неважно, кто из этой пары выйдет в финал, «Локомотив» все равно будет фаворитом?

– Пока да, вижу ярославцев фаворитами. И вратарь там играет просто изумительно.

Мне не нравится, как играет «Локомотив». У них нет каких-то ярких индивидуальностей.

Да, хороший подбор игроков, но личностей вроде тех же Зернова, Голышева, которые могут сделать красоту, у «Локомотива» нет.

Но это сугубо мое мнение, – сказал двукратный олимпийский чемпион .