Кожевников о финале Кубка Гагарина: «У «Локомотива» все отработано. Переедет кого угодно. Но мне не нравится их игра, нет ярких индивидуальностей»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает «Локомотив» фаворитом финала Кубка Гагарина.

В финале турнира команда тренера Игоря Никитина встретится с победителем пары «Металлург» – «Автомобилист».

– С кем из этой пары «Локомотиву» было бы удобнее сыграть в финале?

– Для «Локомотива» нет разницы. На то он и «Локомотив». Переедет кого угодно.

Но будет финал, посмотрим. Но у «Локомотива» все отработано.

Посмотрите, у Игоря Никитина, их главного тренера, что в «Авангарде», что в ЦСКА, где он работал, везде были слаженные команды.

О красивом хоккее речи не шло, но команды у него перли, как машины.

– Правильно я вас понял: неважно, кто из этой пары выйдет в финал, «Локомотив» все равно будет фаворитом?

– Пока да, вижу ярославцев фаворитами. И вратарь там играет просто изумительно.

Мне не нравится, как играет «Локомотив». У них нет каких-то ярких индивидуальностей.

Да, хороший подбор игроков, но личностей вроде тех же Зернова, Голышева, которые могут сделать красоту, у «Локомотива» нет.

Но это сугубо мое мнение, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

8 комментариев
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Макс Березкин передает пламенный привет!
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А мне не нравитесь Вы!
У всех разные предпочтения, но Ваши каждый день в заголовке это перебор.
Верните лучше Романа
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Индивидуальность в командной игре это как?
Блокировать бросок по воротам, подхватить шайбу, пройти всю площадку и забить в ворота соперника? Так? Ну, боюсь расстроить Кожевникова - таких в принципе нет ни у одной команды. По-крайней мере играющих так всегда. В Локомотиве выделяются на индивидуальности - Полунин, Иванов, Березкин. Просто нужно игры ярославцев непредвзято смотреть... и трезвым)))
+5
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+5
Ответ Empress
А мне не нравитесь Вы! У всех разные предпочтения, но Ваши каждый день в заголовке это перебор. Верните лучше Романа
Я тоже по нему соскучился
+3
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+3
Ответ Santucco
Я тоже по нему соскучился
И я соскучилась...Прочитаешь, прямо в улыбке расплывешься, а комменты просто огонь)
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Имею вопрос к этому авторитету. Что мешает ска, взять бидон, при правлении нуля ротенбога.?
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Дядя Саша,говорил же уже об этом
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Ну да, Березкин конечно не Голышев и не Зернов. Но чем они круче?
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