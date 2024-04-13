Галкин – вратарь «Автомобилиста» в матче с «Металлургом». Аликин не попал в состав, Окоряк – запасной
Владимир Галкин будет защищать ворота «Автомобилиста» в матче с «Металлургом».
Стал известен состав клуба из Екатеринбурга на шестой матч серии Кубка Гагарина.
Игра пройдет сегодня, 13 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.
На данный момент «Автомобилист» уступает в серии со счетом 2-3.
Запасным голкипером будет Владислав Окоряк. Он еще не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Вратарь Евгений Аликин не вошел в состав.