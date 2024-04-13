Галкин – вратарь «Автомобилиста» в матче с «Металлургом». Аликин не попал в состав, Окоряк – запасной

Владимир Галкин будет защищать ворота «Автомобилиста» в матче с «Металлургом».

Стал известен состав клуба из Екатеринбурга на шестой матч серии Кубка Гагарина.

Игра пройдет сегодня, 13 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.

На данный момент « » уступает в серии со счетом 2-3.

Запасным голкипером будет Владислав Окоряк. Он еще не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Вратарь Евгений Аликин не вошел в состав.