Галкин – вратарь «Автомобилиста» в матче с «Металлургом». Аликин не попал в состав, Окоряк – запасной

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Евгений Аликин Владислав Окоряк Владимир Галкин Хоккей

Владимир Галкин будет защищать ворота «Автомобилиста» в матче с «Металлургом».

Стал известен состав клуба из Екатеринбурга на шестой матч серии Кубка Гагарина.

Игра пройдет сегодня, 13 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.

На данный момент «Автомобилист» уступает в серии со счетом 2-3.

Запасным голкипером будет Владислав Окоряк. Он еще не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Вратарь Евгений Аликин не вошел в состав.

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8 комментариев
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Странно…
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Сдались. И Широкова нет.
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Занятное решение.
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Рискованно весьма.
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Всё эти метания ни к чему хорошему не приводят. Вспомним хотя бы решения великого тренера из Санкт-Петербурга
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Продуем же так))) Или шо, Аликин на травме?
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Ого, надеюсь молодой не поплывёт снова
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Видимо есть какая-то причина, без Аликина совсем Не совсем радостное известие. Что выйдет из этих пертурбаций с вратарями- осталось немного ждать.
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