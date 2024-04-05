«Салават» расторгнет контракт со Шмелевым. Нападающий выступал за уфимцев с 2021 года

«Салават Юлаев» расстанется с нападающим Сергеем Шмелевым.

По данным «Чемпионата», уфимский клуб договорился с 30-летним нападающим о расторжении контракта, который действовал до 30 апреля 2025 года.

провел за « » 45 матчей в нынешнем сезоне регулярного розыгрыша и набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «+16».

В плей-офф Кубка Гагарина форвард провел три матча, в которых отдал одну результативную передачу. Подробная статистика нападающего – здесь.

Напомним, что «Салават» второй год подряд завершил сезон в первом раунде плей-офф КХЛ, проиграв в серии «Трактору» со счетом 1-4.