«Салават» расторгнет контракт со Шмелевым. Нападающий выступал за уфимцев с 2021 года

Теги Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Кубок Гагарина Сергей Шмелев Чемпионат.com Хоккей

«Салават Юлаев» расстанется с нападающим Сергеем Шмелевым.

По данным «Чемпионата», уфимский клуб договорился с 30-летним нападающим о расторжении контракта, который действовал до 30 апреля 2025 года.

Сергей Шмелев провел за «Салават» 45 матчей в нынешнем сезоне регулярного розыгрыша КХЛ и набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «+16».

В плей-офф Кубка Гагарина форвард провел три матча, в которых отдал одну результативную передачу. Подробная статистика нападающего – здесь

Напомним, что «Салават» второй год подряд завершил сезон в первом раунде плей-офф КХЛ, проиграв в серии «Трактору» со счетом 1-4.

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13 комментариев
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Ожидали конечно от него большего, что - то пошло не так. Мне вот думается, что это игрок 50 на 50 не самый плохой из всех. Не факт, что наши руководители найдут лучшую замену. Шмелю удачи в новом клубе!
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Хорошее решение
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И что, Баширов может кого-то лучше найти? Не верю.
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и кто играть будет!??.? одни легионеры!??
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ни в один из ПО не показал игру. Удачи в новом клубе. он может больше
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При всём уважении к Шмелёву- похоже действительно пора с ним расстаться. Брали его как забивного. Когда Кадейкин его снабжал хорошими передачами- он первое время действительно забивал. Но как наступал Плей-офф он становится малозаметен. За всё время выступлений в КХЛ этот 30-летний игрок в П-Офф забил всего 1 шайбу и показатель полезности у него опять же в плей офф ужасающий. В-общем неплохой игрок регулярки и пассажир для плей-офф. и больше ничего. Пусть ему повезёт в другом клубе. Спасибо за годы в СЮ
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Надо как в НХЛ , расторг контракт , пусть в платёжки весит до конца срока )
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Ну и хорошо, нет пользы от него
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Че творят…
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Че творят…
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Че творят…
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Ответ Марат
Ожидали конечно от него большего, что - то пошло не так. Мне вот думается, что это игрок 50 на 50 не самый плохой из всех. Не факт, что наши руководители найдут лучшую замену. Шмелю удачи в новом клубе!
ну и нам же будет отваливать, в следующем сезоне
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