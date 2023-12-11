Форвард «Виннипега» Коннор получил травму в матче с «Анахаймом» после удара коленом в колено от Строума. Шайфли вступил в драку с игроком «Дакс»

Теги травмы драки Анахайм НХЛ Виннипег Райан Строум Марк Шайфли Кайл Коннор Хоккей

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор получил травму после удара коленом в колено.

Эпизод произошел на первой минуте второго периода матча между «Анахаймом» и «Виннипегом» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ

Коннор получил удар коленом в колено от форварда «Дакс» Райана Строума. Игрок «Джетс» покинул площадку с помощью партнеров, больше он на лед не выходил. 

За него сразу же заступился Марк Шайфли, начавший драку со Строумом. В итоге игрок «Дакс» получил по итогам эпизода 20 минут штрафа с удалением до конца игры. 

27-летний Коннор набрал 28 (17+11) очков в 26 матчах. Он является лидером «Виннипега» по голам и делит лидерство по очкам с Шайфли.

4 комментария
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Получилось бодренько, игровики выдают драки лучше более профильных по этому делу ребят. С удивлением узнал, что Шайфли не стал кэпом после нового контракта летом - капитанит Адам Лаури.
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Строум имхо грязно сыграл, а вот в драке хорош
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Что в голове у Строума? Даже не пытался избежать удара. Но Шайфли неплохо нарумянил.
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Грязно
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