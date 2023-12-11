Форвард «Виннипега» Коннор получил травму в матче с «Анахаймом» после удара коленом в колено от Строума. Шайфли вступил в драку с игроком «Дакс»

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор получил травму после удара коленом в колено.

Эпизод произошел на первой минуте второго периода матча между « » и « » (2:4) в регулярном чемпионате .

Коннор получил удар коленом в колено от форварда «Дакс» . Игрок «Джетс» покинул площадку с помощью партнеров, больше он на лед не выходил.

За него сразу же заступился , начавший драку со Строумом. В итоге игрок «Дакс» получил по итогам эпизода 20 минут штрафа с удалением до конца игры.

27-летний Коннор набрал 28 (17+11) очков в 26 матчах. Он является лидером «Виннипега» по голам и делит лидерство по очкам с Шайфли.