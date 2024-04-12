Рэймонд сделал 2-й хет-трик в НХЛ. Форвард «Детройта» трижды сравнивал счет в матче с «Питтсбургом»

Теги Питтсбург Детройт НХЛ Лукас Рэймонд Хоккей

Лукас Рэймонд сделал 2-й хет-трик в НХЛ.

Форвард «Детройта» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:6 ОТ) и был признан второй звездой. 

Хет-трик стал для 22-летнего шведа вторым в лиге. Сегодня он трижды сравнивал счет, третий гол позволил «Ред Уингс» перевести игру в овертайм. 

На счету Рэймонда 68 (29+39) очков в 74 играх в текущем чемпионате. В своем третьем сезоне в лиге он обновил все личные рекорды результативности. 

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