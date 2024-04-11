Силантьев набрал 11 очков в 12 матчах – он лучший бомбардир «Металлурга» среди форвардов в плей-офф. Столько же баллов было за 43 игры регулярки

Дмитрий Силантьев набрал два очка в матче против «Автомобилиста».

« » победил « » (5:2, 3-2) в пятой игре серии полуфинала Кубка Гагарина.

23-летний нападающий магнитогорцев сделал две передачи в этом матче, обе – в первом периоде игры.

Также он нанес один бросок, заблокировал три броска соперника и провел на льду 15 минут и 35 секунд.

В текущем плей-офф Силантьев набрал 11 (3+8) очков в 12 матчах. Он является лучшим бомбардиром команды среди форвардов, а в целом в клубе уступает лишь Робину Прессу, у которого 14 баллов в активе.

Добавим, что Силантьев набрал 11 (3+8) баллов в 43 играх Фонбет чемпионата .