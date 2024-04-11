«Филадельфия» не планирует увольнять Тортореллу на фоне 8 поражений подряд. После 3:9 от «Монреаля» тренер сказал, что это «самое дно»

Теги Филадельфия Монреаль Джон Торторелла НХЛ Хоккей

Джона Тортореллу не собираются увольнять из «Филадельфии».

Команда проиграла восемь матчей подряд в чемпионате НХЛ, а в прошлой встрече пропустила девять голов от «Монреаля», уступив 3:9 в игре.

Источник в руководстве «Филадельфии» сообщил, что специалист продолжит работу в команде.

После поражения от «Канадиенс» Джон Торторелла заявил: «Это самое дно для нас. Ненавижу наблюдать за тем, как мы играем сейчас после всего того хорошего, что было сделано на протяжении всего сезона».

«Филадельфия» продолжает претендовать на попадание в плей-офф, находясь на 11-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 83 очка в 79 матчах.

Команда продолжит регулярный чемпионат матчем против «Рейнджерс».

3 комментария
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Филадельфия действительно удивляет в плохом смысле - с 6-ого места упали на 11-ое и шансы на плей-офф практически нулевые.
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Торт вроде про самое дно говорил после домашнего поражения от Чикаго?)
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со стороны кажется, что команда не хочет с Тортсом работать и откровенно сливает тренера. посмотрим, что произойдёт по окончанию регулярки.
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