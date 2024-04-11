«Филадельфия» не планирует увольнять Тортореллу на фоне 8 поражений подряд. После 3:9 от «Монреаля» тренер сказал, что это «самое дно»

Джона Тортореллу не собираются увольнять из «Филадельфии».

Команда проиграла восемь матчей подряд в чемпионате , а в прошлой встрече пропустила девять голов от « », уступив 3:9 в игре.

Источник в руководстве «Филадельфии» сообщил, что специалист продолжит работу в команде.

После поражения от «Канадиенс» заявил: «Это самое дно для нас. Ненавижу наблюдать за тем, как мы играем сейчас после всего того хорошего, что было сделано на протяжении всего сезона».

«Филадельфия» продолжает претендовать на попадание в плей-офф, находясь на 11-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 83 очка в 79 матчах.

Команда продолжит регулярный чемпионат матчем против «Рейнджерс».