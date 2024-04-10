Скиннер не сыграет в Кубке Стэнли в 14-м сезоне подряд со старта карьеры. Он лидер среди действующих игроков по числу матчей в регулярках НХЛ при 0 в плей-офф

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Джефф Скиннер снова не сыграет в плей-офф НХЛ.

«Баффало» лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. «Сэйбрс» обновили антирекорд НХЛ – они не выходят в плей-офф 13 лет подряд.

Нападающий Джефф Скиннер не сыграет в плей-офф в 14-м сезоне подряд со старта карьеры – он выступает за «Баффало» с 2018 года, за 8 сезонов в «Каролине» он тоже ни разу не играл в Кубке Стэнли. 

Канадец занимает первое место в списке действующих хоккеистов, которые провели наибольшее количество матчей в регулярных сезонах НХЛ при нуле игр в плей-офф. Топ-10 выглядит так:

1. Джефф Скиннер («Баффало») – 1002 матча в регулярках;

2. Расмус Ристолайнен («Филадельфия») – 713;

3. Земгус Гиргенсонс («Баффало») – 684;

4. Брэди Ткачак («Оттава») – 435;

5. Расмус Далин («Баффало») – 432;

6. Тома Шабо («Оттава») – 427;

7. Филип Гронек («Ванкувер») – 386 (в этом сезоне его клуб вышел в плей-офф);

8. Тейдж Томпсон («Баффало») – 368;

9. Кейси Миттлстадт («Колорадо») – 353 (в этом сезоне его клуб вышел в плей-офф);

10. Хенри Йокихарью («Баффало») – 343. 

21 комментарий
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Сыграл за 1000 матчей заработал за 100 млн
Забил наверно за 350 шайб и ни одного матча в ПО. Том турнире, ради которого все и играют в лиге.
Люто
+13
0
+13
Зато постоянно самый длинный отпуск!
+9
0
+9
Ответ ТумбаЮмба
Предлагаю из этих "неудачников" составить отдельную команду и посмотреть - смогут ли они выйти в плей-офф.
Такая команда уже есть, это... Баффало Сейбрз (семь человек из списка, оттуда)
+5
0
+5
Предлагаю из этих "неудачников" составить отдельную команду и посмотреть - смогут ли они выйти в плей-офф.
+4
0
+4
Ответ Febanacci-88
Сыграл за 1000 матчей заработал за 100 млн Забил наверно за 350 шайб и ни одного матча в ПО. Том турнире, ради которого все и играют в лиге. Люто
Играют за зарплату, а её платят за регулярку. А так, конечно, и в ваших словах есть правда.
+4
0
+4
Миттлстадта вычеркните, он выходит из списка в этом сезоне.
+5
-3
+2
Ответ srs
Определенно дельное предложение. Ведь Каролине это сильно помогло! Как и знаменитым лузерам из Эдмонтона, только там фамилии чуть другие были
В первый год в Каролине мог сыграть в плей-офф, однако те взяли и проиграли 82-й матч регулярки и отбой
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Ответ Chestnutrevan
Просто напомню что Ови выиграл Кубок Стэнли в 13-ом сезоне и имел к тому моменту 3 президентских. Но песочили его 12 лет куда сильнее Скиннера или фигура покрупнее Торнтона (Уилсон ему напомнил).
Я бы ещё контракты его напомнил:) Он в Каролине после новичка получал 5,725, после перехода в Баффало в 19-20 шестой год получает 9 млн. И ещё + 3 года:) Вот это нормально бабла загребает на расслабоне:) Вообще жесть если вдуматься, ну как можно было выписать игроку контракт на 9 млн., который за 8 лет в Каролине не набрал больше 63 очков:) ППЦ! Потом и не стоит удивляться, почему Баффало 13-й сезон подряд мимо ПО!
+1
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Собственно, в этом и прелесть НХЛ. Игрок-то хороший, статистика добротная. Но потолок зарплат и менеджерские игры делают своё дело. Может, ещё получит свой шанс
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Переход в Салават Юлаев определенно исправит эту несправедливость к бедолаге с кубковой частью соревнований. Хотя может Джефф хотел бы сыграть в команде с некствановым Наилькой Якуповым
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Надо просить обмен) и Баффало выйдет в плей-офф без него
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А за всю историю, кто в лидерах? 🤔
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Просто напомню что Ови выиграл Кубок Стэнли в 13-ом сезоне и имел к тому моменту 3 президентских. Но песочили его 12 лет куда сильнее Скиннера или фигура покрупнее Торнтона (Уилсон ему напомнил).
+1
-1
0
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Миттлстадта вычеркните, он выходит из списка в этом сезоне.
Таки перешёл в правильный клуб
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Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Миттлстадта вычеркните, он выходит из списка в этом сезоне.
так не вышел же ещё
вдруг травма какая
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Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Миттлстадта вычеркните, он выходит из списка в этом сезоне.
Гронек наверное тоже
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Ответ ТумбаЮмба
Предлагаю из этих "неудачников" составить отдельную команду и посмотреть - смогут ли они выйти в плей-офф.
Лучше пустить их в плей-офф и посмотреть что да как
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Больше рекордов хороших и разных.
Есть такая фраза "Оказаться в нужное время, в нужном месте". У Скинни всё наборот. Как-то не везет и всё
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Ответ ТумбаЮмба
Предлагаю из этих "неудачников" составить отдельную команду и посмотреть - смогут ли они выйти в плей-офф.
На бумаге - нормальная хорошая команда, должны были бы выйти. Четверка защитников Далин-Шабо-Гронек-Ристолайнен - вообще кайф. Но, как и Баффало с Оттавой в принципе, тут нужен мощный тренер в первую очередь.
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Гронек скоро обнулится
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Ответ Shaiba Bash
Надо просить обмен) и Баффало выйдет в плей-офф без него
Определенно дельное предложение. Ведь Каролине это сильно помогло! Как и знаменитым лузерам из Эдмонтона, только там фамилии чуть другие были
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