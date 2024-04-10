Скиннер не сыграет в Кубке Стэнли в 14-м сезоне подряд со старта карьеры. Он лидер среди действующих игроков по числу матчей в регулярках НХЛ при 0 в плей-офф

Джефф Скиннер снова не сыграет в плей-офф НХЛ.

« » лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. «Сэйбрс» обновили антирекорд – они не выходят в плей-офф 13 лет подряд.

Нападающий Джефф Скиннер не сыграет в плей-офф в 14-м сезоне подряд со старта карьеры – он выступает за «Баффало» с 2018 года, за 8 сезонов в «Каролине» он тоже ни разу не играл в Кубке Стэнли.

Канадец занимает первое место в списке действующих хоккеистов, которые провели наибольшее количество матчей в регулярных сезонах НХЛ при нуле игр в плей-офф. Топ-10 выглядит так:

1. Джефф Скиннер («Баффало») – 1002 матча в регулярках;

2. («Филадельфия») – 713;

3. («Баффало») – 684;

4. («Оттава») – 435;

5. Расмус Далин («Баффало») – 432;

6. Тома Шабо («Оттава») – 427;

7. Филип Гронек («Ванкувер») – 386 (в этом сезоне его клуб вышел в плей-офф);

8. Тейдж Томпсон («Баффало») – 368;

9. Кейси Миттлстадт («Колорадо») – 353 (в этом сезоне его клуб вышел в плей-офф);

10. Хенри Йокихарью («Баффало») – 343.