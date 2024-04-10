Скиннер не сыграет в Кубке Стэнли в 14-м сезоне подряд со старта карьеры. Он лидер среди действующих игроков по числу матчей в регулярках НХЛ при 0 в плей-офф
Джефф Скиннер снова не сыграет в плей-офф НХЛ.
«Баффало» лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. «Сэйбрс» обновили антирекорд НХЛ – они не выходят в плей-офф 13 лет подряд.
Нападающий Джефф Скиннер не сыграет в плей-офф в 14-м сезоне подряд со старта карьеры – он выступает за «Баффало» с 2018 года, за 8 сезонов в «Каролине» он тоже ни разу не играл в Кубке Стэнли.
Канадец занимает первое место в списке действующих хоккеистов, которые провели наибольшее количество матчей в регулярных сезонах НХЛ при нуле игр в плей-офф. Топ-10 выглядит так:
1. Джефф Скиннер («Баффало») – 1002 матча в регулярках;
2. Расмус Ристолайнен («Филадельфия») – 713;
3. Земгус Гиргенсонс («Баффало») – 684;
4. Брэди Ткачак («Оттава») – 435;
5. Расмус Далин («Баффало») – 432;
6. Тома Шабо («Оттава») – 427;
7. Филип Гронек («Ванкувер») – 386 (в этом сезоне его клуб вышел в плей-офф);
8. Тейдж Томпсон («Баффало») – 368;
9. Кейси Миттлстадт («Колорадо») – 353 (в этом сезоне его клуб вышел в плей-офф);
10. Хенри Йокихарью («Баффало») – 343.
Забил наверно за 350 шайб и ни одного матча в ПО. Том турнире, ради которого все и играют в лиге.
Люто
вдруг травма какая
Есть такая фраза "Оказаться в нужное время, в нужном месте". У Скинни всё наборот. Как-то не везет и всё