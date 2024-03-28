Агент Радулова о 100 млн от «Амура»: «Никакого предложения не поступало. Будем отталкиваться от «Ак Барса», а дальше принимать решение»

Александр Черных рассказал о возможном переходе Александра Радулова в «Амур».

Контракт 37-летнего нападающего с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что хабаровский клуб готов предложить Радулову зарплату больше 100 миллионов рублей в год, а еще 100 млн – бонусами.

– Мы будем отталкиваться от «Ак Барса», а дальше уже принимать решение. Лично нам на данный момент никакого предложения из «Амура» по Александру Радулову не поступало. Возможно, в клубе это обсуждают, и информация правдивая. Контракт Радулова действует до 30 апреля, и все соблюдают регламент.

– Считается, что Радулов не поедет играть на Дальний Восток.

– Если бы было предложение из «Амура», мы бы обсудили его с Александром. Но пока его не было.

Поедет он или нет, я не могу сказать, так как не решаю за Радулова. Это будет только его решение, – сказал представитель игрока Александр Черных.