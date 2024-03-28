Агент Радулова о 100 млн от «Амура»: «Никакого предложения не поступало. Будем отталкиваться от «Ак Барса», а дальше принимать решение»

Теги Ак Барс Амур возможные переходы Александр Радулов НХЛ Александр Черных Хоккей

Александр Черных рассказал о возможном переходе Александра Радулова в «Амур».

Контракт 37-летнего нападающего с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что хабаровский клуб готов предложить Радулову зарплату больше 100 миллионов рублей в год, а еще 100 млн – бонусами. 

– Мы будем отталкиваться от «Ак Барса», а дальше уже принимать решение. Лично нам на данный момент никакого предложения из «Амура» по Александру Радулову не поступало. Возможно, в клубе это обсуждают, и информация правдивая. Контракт Радулова действует до 30 апреля, и все соблюдают регламент.

– Считается, что Радулов не поедет играть на Дальний Восток.

– Если бы было предложение из «Амура», мы бы обсудили его с Александром. Но пока его не было.

Поедет он или нет, я не могу сказать, так как не решаю за Радулова. Это будет только его решение, – сказал представитель игрока Александр Черных.

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8 комментариев
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Какие ему 100 🍋😂 Радулов с агентом вообще отбитые что ли?
+6
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+6
Ответ Alexey Vasiltsov
Мартемьянов сказал же, зачем. Нужен забивной игрок, который будет нацелен на ворота. Хорошо бы конечно если бы его выводили на бросок и он забивал бы)))!!!
У нас Барулин больше забил в этом сезоне.
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100 +100🤦
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На кой он нам?
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Да, менеджмент конечно в Хабаровске.. Давай всех кто без контракта баблом закидаем, а там посмотрим что получится.. Хотя лучше Радул за 100, чем Гальченюк за 100
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чё то сегодня все отталкиваются,вон Гусев тоже
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из Ак Барса халявщики не уйдут сами!!! войнов, шипачов, радулов...это нелюди
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Ответ Александр Якунин
На кой он нам?
Мартемьянов сказал же, зачем. Нужен забивной игрок, который будет нацелен на ворота. Хорошо бы конечно если бы его выводили на бросок и он забивал бы)))!!!
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