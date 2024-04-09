Вратарь «Трактора» Мыльников: «Локомотив» – системная команда с хорошей обороной. Сложно зайти в зону. Не получилось ее взломать»

Сергей Мыльников ответил на вопрос о силе «Локомотива».

«Трактор» проиграл со счетом 0-4 полуфинальную серию Кубка Гагарина. В четвертом матче команда уступила 0:3.

– В чем сила этого « »?

– Сложно сказать. «Локомотив» – системная команда с хорошей обороной.

Нападающие блокируют много бросков. Сложно зайти в зону. Нам не получилось взломать их оборону.

– «Локомотив» классно реализовал моменты. Вратарю тяжело играть, когда соперник из нескольких моментов может сделать два-три гола, а потом сыграть по счету?

– Конечно. Плюс «Локомотив» хорошо действует в атаке: доставляет шайбу на пятак, там нападающие хорошо замыкают.

Второй период нас подкосил. Грубо говоря, пропустили два гола после двух эпизодов, – сказал вратарь « » .