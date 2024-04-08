Силантьев о борьбе с 2-метровым Трямкиным: «Пытаюсь играть в тело. Но получается не очень. Я бы даже сказал, без шансов»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Никита Трямкин Матч ТВ Роман Канцеров Дмитрий Силантьев Хоккей

Дмитрий Силантьев рассказал о единоборствах с габаритным Никитой Трямкиным.

«Металлург» ведет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2-1, 3:2 ОТ в третьем матче). 

– Что скажете по третьей игре серии?

– Матч получился боевым, мы очень хорошо играли. И в обороне неплохо, и атаковали много. Создавали кучу моментов. Надо их чаще реализовывать и улучшать игру в своей зоне.

– «Автомобилист» –  взрослая, матерая команда. А у вас много молодежи. Как вам с ними играть?

– У них очень хорошая, сбалансированная команда. Защитники все большие. Парни там много блокируют шайбу, нам реально надо очень много придумывать в атаке.

– Как вам (178 см, 68 кг) играть против их защитника Никиты Трямкина (202 см, 117 кг)? Что надо делать?

– Я пытаюсь играть против него в тело. Но получается не очень. Я бы даже сказал, без шансов. Надо играть в стык, когда у него клюшка на шайбе. То есть быть ближе.

– Опишите свой гол, он получился шедевральным.

– Ромка Канцеров мне отдал пас, я на свободное место открылся, а там уже руки‑ноги сами все сделали.

– Вы набрали 11 (3+8) очков в 43 матчах регулярного чемпионата. А в плей‑офф у вас уже 9 (3+6) очков в 10 играх. Как это вы так прибавили?

– Весь сезон работаю, стараюсь. Только за счет этого. И везение тоже - фарт любит трудящихся. Главное, чтобы команда выигрывала. Личные очки – это уже дополнительный бонус, – сказал форвард «Металлурга». 

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