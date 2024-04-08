«Вегас» ожидает, что Гертл впервые сыграет за клуб в матче с «Ванкувером». Он катался в звене со Стивенсоном и Амадио
«Вегас» ожидает, что Томаш Гертл дебютирует за клуб в матче с «Ванкувером».
Главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди заявил об этом после тренировки в воскресенье.
30-летний нападающий перешел в «Вегас» из «Сан-Хосе» перед дедлайном, но еще не играл за новую команду. Он восстанавливался после операции на колене.
На тренировке чех катался в звене с Чендлером Стивенсоном и Майклом Амадио, выступая в роли левого вингера.
В текущем сезоне форвард набрал 34 (15+19) очка в 48 играх за «Шаркс» при полезности «минус 26».
Матч «Вегас» – «Ванкувер» состоится в понедельник (начало по московскому времени – во вторник в 05:00).