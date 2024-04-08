Хуснутдинов набрал 2-е очко в НХЛ за «Миннесоту» – сделал ассист в игре с «Чикаго»

Марат Хуснутдинов заработал второе очко в НХЛ.

« » выигрывает у «Чикаго» на выезде (4:0, третий период) в матче регулярного чемпионата .

Нападающий «Миннесоты» поучаствовал в третьем голе своей команды, отдав голевой пас на Фредерика Годро.

Это второе очко россиянина в этом сезоне (0+2) за 11 матчей при показателе полезности «минус 4». Статистику Марата можно увидеть здесь.

Капризов забил 40-й гол в сезоне – в ворота «Чикаго». У россиянина 87 (40+47) очков