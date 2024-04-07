Варламов с шатаутом и 41 сэйвом, Эклунд с 1-м хет-триком в карьере и Кемпе с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Семен Варламов, Вильям Эклунд и Адриан Кемпе – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе с 3 (2+1) очками в матче с «Ванкувером» (6:3).
Вторая звезда – форвард «Сан-Хосе» Вильям Эклунд с 3 шайбами в ворота «Сент-Луиса» (3:2 ОТ). Хет-трик стал для 21-летнего шведа первым в лиге.
Первая звезда – вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, сыгравший на ноль против «Нэшвилла» (2:0). Россиянин отразил 41 бросок по своим воротам.