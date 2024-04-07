Варламов с шатаутом и 41 сэйвом, Эклунд с 1-м хет-триком в карьере и Кемпе с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Семен Варламов, Вильям Эклунд и Адриан Кемпе – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Ванкувером» (6:3).

Вторая звезда – форвард « » с 3 шайбами в ворота «Сент-Луиса» (3:2 ОТ). Хет-трик стал для 21-летнего шведа первым в лиге.

Первая звезда – вратарь « » Семен Варламов, сыгравший на ноль против «Нэшвилла» (2:0). Россиянин отразил 41 бросок по своим воротам.