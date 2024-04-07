Купер о 4:5 с «Питтсбургом»: «Они правильно себя поставили. «Тампа» не была с ними на одной эмоциональной волне»
Джон Купер высказался о поражении «Тампы» от «Питтсбурга» (4:5).
«Такие матчи всегда даются тяжело. Сейчас, после всего, я могу сидеть здесь и сожалеть по поводу нашей игры в первом и втором периодах.
Но они долго и упорно работали. Мы играли с командой, которая правильно себя поставила.
И не были с ними на одной эмоциональной волне. А конкуренция в лиге на таком уровне, что это сказывается», – сказал главный тренер «Лайтнинг».
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