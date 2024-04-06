Кучеров набрал 3 очка за матч в 22-й раз в сезоне, повторив рекорд Макдэвида среди действующих игроков

Никита Кучеров сыграл 22-й матч в сезоне НХЛ с тремя набранными очками.

« » проиграла « » (4:5) в игре регулярного чемпионата .

Нападающий «Лайтнинг» сделал три результативных передачи в этом матче.

набрал три очка за игру в 22-й раз в нынешнем сезоне.

Россиянин повторил рекорд среди действующих игроков, установленный нападающим « » Коннором Макдэвидом, который провел те же 22 игры с тремя очками в сезоне-2022/23.

Лучшим результатом владеет Марио Лемье – 29 матчей в сезоне-1995/96. Яромир Ягр провел 25 игр таких игр в сезоне-1995/96.

Кучеров набрал 136 (43+93) очков в 76 матчах чемпионата в нынешнем сезоне.