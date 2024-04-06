Кучеров набрал 3 очка за матч в 22-й раз в сезоне, повторив рекорд Макдэвида среди действующих игроков
Никита Кучеров сыграл 22-й матч в сезоне НХЛ с тремя набранными очками.
«Тампа» проиграла «Питтсбургу» (4:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Лайтнинг» сделал три результативных передачи в этом матче.
Никита Кучеров набрал три очка за игру в 22-й раз в нынешнем сезоне.
Россиянин повторил рекорд среди действующих игроков, установленный нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом, который провел те же 22 игры с тремя очками в сезоне-2022/23.
Лучшим результатом владеет Марио Лемье – 29 матчей в сезоне-1995/96. Яромир Ягр провел 25 игр таких игр в сезоне-1995/96.
Кучеров набрал 136 (43+93) очков в 76 матчах чемпионата в нынешнем сезоне.
Upd
Hy да, сейчас посмотрел, у него только в сезоне 81-82 было 38 таких матчей.
"Лучшим результатом владеет Марио Лемье – 29 матчей в сезоне-1995/96. Яромир Ягр провел 25 игр таких игр в сезоне-1995/96".
И да, канадцы впереди, но Панарин и Кучеров сокращают по ощущению отставание, минус 11 по очкам пока :-)
В этом сезоне конечно. Без учёта разных сезонов и прочего, здесь и сейчас, в этом сезоне.
Я бы и сам дал, но с приложения не даёт копировать текст новости.
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