Кучеров набрал 3 очка за матч в 22-й раз в сезоне, повторив рекорд Макдэвида среди действующих игроков

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров сыграл 22-й матч в сезоне НХЛ с тремя набранными очками.

«Тампа» проиграла «Питтсбургу» (4:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Лайтнинг» сделал три результативных передачи в этом матче.

Никита Кучеров набрал три очка за игру в 22-й раз в нынешнем сезоне.

Россиянин повторил рекорд среди действующих игроков, установленный нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом, который провел те же 22 игры с тремя очками в сезоне-2022/23.

Лучшим результатом владеет Марио Лемье – 29 матчей в сезоне-1995/96. Яромир Ягр провел 25 игр таких игр в сезоне-1995/96.

Кучеров набрал 136 (43+93) очков в 76 матчах чемпионата в нынешнем сезоне.

15 комментариев
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А Гретцки где? Что, у него не было 30+ матчей с тремя очками, когда он 200 набирал? О5 новость кривую суете, там наверняка статистика только за 30 лет.
Upd
Hy да, сейчас посмотрел, у него только в сезоне 81-82 было 38 таких матчей.
+7
-3
+4
Ответ yurovch1984
Ты совсем тупой - тебе в заголовке "действующие", тебе и под ним "действующие". Давай, отдыхай лесом. У меня один вопрос. Вас как вообще таких производят умников?
Предпоследний абзац в этой новости:
"Лучшим результатом владеет Марио Лемье – 29 матчей в сезоне-1995/96. Яромир Ягр провел 25 игр таких игр в сезоне-1995/96".
+4
-1
+3
Ответ ЭЮЯ
А Гретцки где? Что, у него не было 30+ матчей с тремя очками, когда он 200 набирал? О5 новость кривую суете, там наверняка статистика только за 30 лет. Upd Hy да, сейчас посмотрел, у него только в сезоне 81-82 было 38 таких матчей.
в новости забыли написать, что это с 1995 года.
+3
0
+3
А я смотря статистику игроков часто сравниваю топ2 русских и топ2 канадцев.

И да, канадцы впереди, но Панарин и Кучеров сокращают по ощущению отставание, минус 11 по очкам пока :-)

В этом сезоне конечно. Без учёта разных сезонов и прочего, здесь и сейчас, в этом сезоне.
+2
0
+2
Ответ Dan Boyle
Хоккейный гений! КучМаки - витрина современной НХЛ
А это съедобно?
+2
0
+2
Ответ culpa
Предпоследний абзац в этой новости: "Лучшим результатом владеет Марио Лемье – 29 матчей в сезоне-1995/96. Яромир Ягр провел 25 игр таких игр в сезоне-1995/96".
Бесполезно.
+3
-1
+2
Лучшим результатом с 1995 года*
+1
0
+1
Ответ culpa
Ну вот мне просто интересно, вот я человеку прям цитату дал, неужели всё равно будет без толку?)
Конечно)
Я бы и сам дал, но с приложения не даёт копировать текст новости.
+1
0
+1
Хоккейный гений!
КучМаки - витрина современной НХЛ
+1
-1
0
Наверное, имеются в виду матчи не ровно с 3, а с 3+ очками?
0
0
0
Ответ Dan Boyle
Хоккейный гений! КучМаки - витрина современной НХЛ
Не современного НХЛ, а этого сезона и так-то тут еще Мэтьюс.
0
0
0
Ответ Кефтеме
А это съедобно?
Странный вопрос, конечно да
0
0
0
Ответ ЭЮЯ
А Гретцки где? Что, у него не было 30+ матчей с тремя очками, когда он 200 набирал? О5 новость кривую суете, там наверняка статистика только за 30 лет. Upd Hy да, сейчас посмотрел, у него только в сезоне 81-82 было 38 таких матчей.
А Грецки играет в каком-то клубе НХЛ? В очи лупишься? "Кучеров набрал 3 очка за матч в 22-й раз в сезоне, повторив рекорд Макдэвида среди ДЕЙСТВУЮЩИХ игроков"
+3
-3
0
Ответ yurovch1984
А Грецки играет в каком-то клубе НХЛ? В очи лупишься? "Кучеров набрал 3 очка за матч в 22-й раз в сезоне, повторив рекорд Макдэвида среди ДЕЙСТВУЮЩИХ игроков"
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