Хедман – 4-й действующий игрок с 60 передачами в двух сезонах в НХЛ. Куинн Хьюз делал это три раза

Теги Питтсбург Рейнджерс Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Виктор Хедман Эрик Карлссон Адам Фокс Куинн Хьюз Хоккей

Виктор Хедман сделал 60 результативных передач в этом сезоне НХЛ.

Защитник «Тампы» отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Шведский хоккеист сделал пас во втором периоде при игре в большинстве, когда шайбу забросил нападающий Стивен Стэмкос.

Этот результативный пас стал 60-м для Виктора Хедмана.

Он четвертый действующий хоккеист, который выполнил 60 передач как минимум в двух сезонах в НХЛ. Ранее швед добился этого результата в сезоне-2021/22, когда сделал 65 передач в 82 матчах.

Куинн Хьюз сделал 60 передач три раза в НХЛ, Эрик Карлссон и Адам Фокс – по два раза.

Хедман набрал 73 (13+60) очков в 74 матчах текущего чемпионата.

4 комментария
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Поправьте : не игрок , а защитник
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Ответ Gattuso87
Поправьте : не игрок , а защитник
Зачем, и так сойдет)))
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новость максимально некорректная)
+2
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Блин, вот особенно в хоккее разительный контраст в качестве работы новостников. В хоккее есть Александр Балабанов, который почти всегда распишет новость и максимально корректно, и максимально информативно (бывают помарки, если говорят, он на них оперативно реагирует и правит, и ещё и в комментах об этом скажет). В принципе же, дальше за ним полный мрак, и подобным образом новость выкатить мог бы уже кто угодно.
Не сочтите меня персофаном, но действительно качественная работа сильно выделяется на Спортсе, и это говорит ещё и о об общем стрёмном уровне новостников здесь.
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