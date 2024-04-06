Хедман – 4-й действующий игрок с 60 передачами в двух сезонах в НХЛ. Куинн Хьюз делал это три раза

Виктор Хедман сделал 60 результативных передач в этом сезоне НХЛ.

Защитник « » отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Шведский хоккеист сделал пас во втором периоде при игре в большинстве, когда шайбу забросил нападающий Стивен Стэмкос.

Этот результативный пас стал 60-м для .

Он четвертый действующий хоккеист, который выполнил 60 передач как минимум в двух сезонах в НХЛ. Ранее швед добился этого результата в сезоне-2021/22, когда сделал 65 передач в 82 матчах.

сделал 60 передач три раза в , и Адам Фокс – по два раза.

Хедман набрал 73 (13+60) очков в 74 матчах текущего чемпионата.