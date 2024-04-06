Хедман – 4-й действующий игрок с 60 передачами в двух сезонах в НХЛ. Куинн Хьюз делал это три раза
Виктор Хедман сделал 60 результативных передач в этом сезоне НХЛ.
Защитник «Тампы» отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
Шведский хоккеист сделал пас во втором периоде при игре в большинстве, когда шайбу забросил нападающий Стивен Стэмкос.
Этот результативный пас стал 60-м для Виктора Хедмана.
Он четвертый действующий хоккеист, который выполнил 60 передач как минимум в двух сезонах в НХЛ. Ранее швед добился этого результата в сезоне-2021/22, когда сделал 65 передач в 82 матчах.
Куинн Хьюз сделал 60 передач три раза в НХЛ, Эрик Карлссон и Адам Фокс – по два раза.
Хедман набрал 73 (13+60) очков в 74 матчах текущего чемпионата.
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