Форвард «Локомотива» Иванов: «Трактор» очень здорово играет. Нам надо добавить в дисциплине, много глупых удалений. Мы стараемся везде навязать свой хоккей»
Георгий Иванов поделился мнением после победы над «Трактором».
«Локомотив» обыграл «Трактор» (2:1, 3-0) в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина.
– «Трактор» очень здорово играет, заставляет нас ошибаться, но мы продолжаем играть в свой хоккей.
– Много удалений?
– Это дисциплина. Нам надо добавить в этом компоненте. Очень много глупых удалений в зоне атаки, надо их убирать, они очень много сил забирают.
– Жесткая игра «Трактора»?
– Все игры у нас плотные, везде силовые приемы, очень мало пространства.
– Ключевые моменты серии?
– Мы играем агрессивно, стараемся везде навязать свой хоккей и угрожаем воротам. Нам надо использовать свои моменты, их достаточно.
– Поддержка болельщиков?
– Хотелось бы их поблагодарить, они пытаются ездить на все выезды. Их слышно. Спасибо им огромное.
Здорово играть, когда полная арена. Это праздник и для зрителей, и для нас.
Болельщики «Трактора» тоже очень здорово болеют, а наши – гонят вперед, – сказал нападающий «Локомотива» Георгий Иванов.