Форвард «Локомотива» Иванов: «Трактор» очень здорово играет. Нам надо добавить в дисциплине, много глупых удалений. Мы стараемся везде навязать свой хоккей»

Теги Локомотив Трактор КХЛ Кубок Гагарина Георгий Иванов Хоккей

Георгий Иванов поделился мнением после победы над «Трактором».

«Локомотив» обыграл «Трактор» (2:1, 3-0) в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

– «Трактор» очень здорово играет, заставляет нас ошибаться, но мы продолжаем играть в свой хоккей.

– Много удалений?

– Это дисциплина. Нам надо добавить в этом компоненте. Очень много глупых удалений в зоне атаки, надо их убирать, они очень много сил забирают.

Жесткая игра «Трактора»?

– Все игры у нас плотные, везде силовые приемы, очень мало пространства.

– Ключевые моменты серии?

– Мы играем агрессивно, стараемся везде навязать свой хоккей и угрожаем воротам. Нам надо использовать свои моменты, их достаточно.

– Поддержка болельщиков?

– Хотелось бы их поблагодарить, они пытаются ездить на все выезды. Их слышно. Спасибо им огромное.

Здорово играть, когда полная арена. Это праздник и для зрителей, и для нас.

Болельщики «Трактора» тоже очень здорово болеют, а наши – гонят вперед, – сказал нападающий «Локомотива» Георгий Иванов.

1 комментарий
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Спасибо Георгий за красивый победный гол с неудобной руки !
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