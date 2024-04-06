Форвард «Колорадо» Рантанен получил травму в матче с «Эдмонтоном» после хита Экхольма

Форвард «Колорадо» Микко Рантанен получил травму в матче с «Эдмонтоном» .

Финский форвард «Эвеланш» ушел со льда с травмой верхней части тела в начале второго периода матча с «Ойлерс» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

Это произошло после силового приема в исполнении защитника канадского клуба . Судьи не нашли нарушения правил в данном эпизоде.

При этом защитник «Эвеланш» Джек Джонсон, выражавший намерение разобраться с Экхольмом, получил малый штраф.

«Какое-то время будет под наблюдением. Я видел только один быстрый повтор момента. Их игрок попал ему по голове.

После первого просмотра у меня не сложилось ощущения, что там был умысел. Просто неудачный момент», – сказал главный тренер « » .

В текущем сезоне Рантанен набрал 102 (40+62) очка в 77 играх. Он занимает шестое место в гонке бомбардиров.