«Торонто» вышел в плей-офф в 8-й раз подряд. Клуб не выигрывал Кубок Стэнли с 1967 года – самая длинная серия без побед в истории НХЛ

«Торонто» вышел в плей-офф в 8-м сезоне подряд.

«Мэйпл Лифс» примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Это было зафиксировано после сегодняшних поражений «Детройта» и «Вашингтона».

Команда под руководством Шелдона Кифа набрала 95 очков в 75 играх и занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе.

« » неизменно попадает в плей-офф с сезона-2016/17 (это самая длинная действующая серия наряду с «Бостоном»). За это время «Лифс» выиграли только одну серию – в прошлом году у «Тампы» в первом раунде.

Отметим, что канадский клуб не выигрывает с 1967 года. Это самая длинная серия без побед в истории .