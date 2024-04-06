«Торонто» вышел в плей-офф в 8-й раз подряд. Клуб не выигрывал Кубок Стэнли с 1967 года – самая длинная серия без побед в истории НХЛ

Теги Торонто Кубок Стэнли Брендан Шенахан НХЛ Брэд Треливинг Шелдон Киф Хоккей

«Торонто» вышел в плей-офф в 8-м сезоне подряд.

«Мэйпл Лифс» примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Это было зафиксировано после сегодняшних поражений «Детройта» и «Вашингтона». 

Команда под руководством Шелдона Кифа набрала 95 очков в 75 играх и занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе. 

«Торонто» неизменно попадает в плей-офф с сезона-2016/17 (это самая длинная действующая серия наряду с «Бостоном»). За это время «Лифс» выиграли только одну серию – в прошлом году у «Тампы» в первом раунде. 

Отметим, что канадский клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1967 года. Это самая длинная серия без побед в истории НХЛ

5 комментариев
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Скоро очередной "юбилей":)))
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Торонто - позор НХЛ
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Вопрос лишь их засосет или загрызут в первом раунде. Но если быть снисходительными - что там с двумя звеньями?)
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Пора включать административный ресурс)
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Надежда на Мэтьюса
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