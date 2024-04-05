Агент Квартальнова: «Интерес к нему был, но напрямую ни на меня, ни на него никто не выходил. Он отработает в Минске еще два года»

Теги Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Никита Квартальнов Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Дмитрия Квартальнова высказался о будущем тренера в минском «Динамо».

– Не знаю, откуда взялись разговоры о том, что контракт с Дмитрием Квартальновым подписан по системе «1+2» или «2+1». У него трехлетнее соглашение.

Что касается слухов, что Квартальнов продолжит карьеру в другом клубе, то интерес к нему был. Но напрямую ни на меня, ни на него никто не выходил. 

Было большое количество нюансов по работе внутри клуба, но мы их урегулировали и работаем дальше. Хотелось бы успокоить белорусских болельщиков: Квартальнов отработает в Минске еще два года.

– Был ли разговор по поводу усиления команды?

– Наверное, это вопрос больше к руководителям команды. Селекция будет точечная – это факт. Тренер создал команду практически с нуля, было много новых хоккеистов, получился неплохой результат. Естественно, усиление необходимо – в первую очередь, во вратарскую линию, – сказал агент Никита Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с 2023 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством заняла 8-е место в таблице Западной конференции и вышла в первый раунд плей-офф, где уступила московскому «Динамо» (2-4).

В минском «Динамо» подтвердили, что Квартальнов остается главным тренером. Им интересовался «Ак Барс»

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