Гендиректор минского «Динамо»: «Мы на связи с «Филадельфией». Будем обсуждать, какие шансы у Колосова заиграть в этой команде»

Гендиректор минского «Динамо» высказался об отъезде Алексея Колосова в США.

22-летний голкипер продолжит карьеру в системе «Филадельфии». Ранее Алексей Колосов выступал за минское « » на правах аренды.

«Как мы можем не радоваться за белорусских хоккеистов? Алексей – это пример того, что клубная система работает, плюс это показатель того, что он воспитанник нашей школы и проделал очень большой путь, стал любимчиком публики, болельщики признали его лучшим игроком сезона.

Рынок не такой богатый, как бы нам хотелось, поэтому рассматриваем многие варианты, но и на связи с «Филадельфией» и будем обсуждать, какие шансы у Алексея заиграть в этой команде.

Нам нужен сильный вратарь, поэтому менеджмент будет рассматривать разные варианты и работать над приглашением сильного первого номера в межсезонье», – сказал генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий.