Кудашов о сыне в «Динамо»: «Если он напорет, все будут смотреть на меня. Но ребята мне сказали, что нельзя так себя вести по отношению к игроку по фамилии Кудашов»

Алексей Кудашов рассказал о своем отношении к сыну в составе «Динамо».

– Для вас дополнительная ответственность, что Артем, ваш сын, в составе?

– Как правильно сказать? Когда он в команде, я знаю, что это ответственность для меня. Потому что я понимаю, что если он напорет, то все повернутся на меня и будут смотреть. Не в команде, а общественно.

Знаете, я за этот год обвыкся и привык. Для него сложно. Хотя ребята, надо отдать им должное, поддержали, помогли. И они, наоборот, имели претензии ко мне из-за того, что я неправильно отношусь к игроку по фамилии Кудашов.

– А есть ли с него спрос больше, чем к остальным игрокам, особенно в тренировочном процессе?

– Мне кажется, что нет, но игроки мне сказали, что нельзя так себя вести по отношению к игроку по фамилии Кудашов. Кто?

Ну, взрослые ребята в основном, потому что они видели предвзятое отношение. Там достаточно таких, которые могут это сказать, которые видят, – сказал главный тренер « » в интервью ютуб-каналу «Скользкий лед NEW».

Защитник провел 25 матчей за «Динамо» в этом сезоне регулярного чемпионата и результативными действиями не отметился.