Кудашов о Гусеве: «Не знаю, кого он мог удивить. Хорошо тренировался, никогда не филонил – это дало результат. Собрали партнеров, зная, что он умеет делать»

Алексей Кудашов прокомментировал игру Никиты Гусева в этом сезоне.

В прошедшем регулярном чемпионате 31-летний форвард установил рекорд лиги по количеству набранных очков за один сезон – 89 (23+66) в 68 матчах.

В Кубке Гагарина Никита Гусев принял участие в девяти играх и заработал 10 (3+7) очков.

«Удивил ли меня Гусев в этом сезоне? Нет. Я не знаю, кого он мог удивить. Я с ним в СКА работал, [сейчас] приблизительно то же самое, что и было [тогда].

Мы с ним сразу поговорили, в чем его сильные стороны, в чем слабые. Ближе к плей-офф я показал ему статистику, где он усиленно тренировался и какие игры он потом выдавал, где были игры, где он уже мало тренировался, и физика немножко вниз уходила, какой был в них результат.

Он умный парень, поэтому увидел, что за счет тренировок дает результат. И поэтому он хорошо тренировался, никогда не филонил, и это дало результат.

Я был уверен, что он так будет. Зная его, что он умеет делать, собрали партнеров, кого могли», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов в интервью ютуб-каналу «Скользкий лед NEW».