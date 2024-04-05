Маккиннон – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» со 130+ очками за сезон. Рекорд у Штястны (139)
Нэтан Маккиннон – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» со 130+ очками.
Форвард «Эвеланш» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:2).
В активе 28-летнего нападающего стало 130 (48+82) очка в 76 играх. Он занимает второе место в гонке бомбардиров.
Маккиннон – второй игрок в истории «Колорадо» и «Квебека», достигший отметки 130 очков за сезон. Рекордом владеет Петер Штястны (1981/82, «Нордикс», 139 очков в 80 играх, 46+93).