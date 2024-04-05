Маккиннон – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» со 130+ очками за сезон. Рекорд у Штястны (139)

Теги Колорадо НХЛ Квебек Петер Штястны Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» со 130+ очками.

Форвард «Эвеланш» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:2). 

В активе 28-летнего нападающего стало 130 (48+82) очка в 76 играх. Он занимает второе место в гонке бомбардиров. 

Маккиннон – второй игрок в истории «Колорадо» и «Квебека», достигший отметки 130 очков за сезон. Рекордом владеет Петер Штястны (1981/82, «Нордикс», 139 очков в 80 играх, 46+93). 

4 комментария
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Ответ Паскаль Шимбонда
Может побить рекорд, но может и не побить 😁
Содержательная аналитика
+6
0
+6
Натанчик рекорд пусть побьет, но по очкам за сезон чтобы за Никитосом остался
+2
0
+2
Ответ Reyz
Содержательная аналитика
Спортс как раз автора искал
+1
0
+1
Может побить рекорд, но может и не побить 😁
+2
-2
0
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