Маккиннон – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» со 130+ очками за сезон. Рекорд у Штястны (139)

Нэтан Маккиннон – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» со 130+ очками.

Форвард «Эвеланш» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:2).

В активе 28-летнего нападающего стало 130 (48+82) очка в 76 играх. Он занимает второе место в гонке бомбардиров.

– второй игрок в истории « » и « », достигший отметки 130 очков за сезон. Рекордом владеет (1981/82, «Нордикс», 139 очков в 80 играх, 46+93).