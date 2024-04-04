Трактор – Локомотив где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 6 апреля
В субботу, 6 апреля, сыграют Трактор и Локомотив в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «Арена-Трактор им. Валерия Белоусова».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Трактор – Локомотив
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
Кубок Гагарина 2024: все новости
Прогноз на третий матч серии Трактор – Локомотив
- Дата проведения
- 6 апреля, 14.30, «Арена Трактор»