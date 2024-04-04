Трактор – Локомотив где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 6 апреля

Теги Локомотив Трактор КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

В субботу, 6 апреля, сыграют Трактор и Локомотив в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.

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  • Игра пройдет на стадионе «Арена-Трактор им. Валерия Белоусова».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Трактор – Локомотив

  • Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.

Трактор: все новости

Локомотив: все новости

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Прогноз на третий матч серии Трактор – Локомотив

Трактор – Локомотив
Дата проведения
6 апреля, 14.30, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео
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