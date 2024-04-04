Трактор – Локомотив: прогноз на третий матч 6 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (-1), ТБ 4,5

Счет в серии 0 – 2 (2 : 5, 2 : 3 ОТ)

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Как и предполагалось, основной голкипер «Трактора» Зак Фукале на второй матч даже не разделся, а с волнением наблюдал за игрой своих одноклубников на трибуне. Потеря может стать ключевой, хотя в пропущенных шайбах во втором матче вины запасного голкипера челябинцев Сергея Мыльникова нет. Но будет ли надежной игра вратаря на протяжении всей серии, который до этого выходил в основе команды лишь в 49 матчах за четыре сезона. Главный тренер уральцев настолько раздосадован, что обещает Максиму Шалунову теплый прием в Челябинске. Именно этот нападающий врезался в Зака Фукале и нанес тому травму, хоть и неосознанно. Все это, конечно, от досады после второго проигранного матча. У «Трактора» еще есть право на ошибку, но дома лучше ее не совершать. Пока видно, как и за счет чего «Локомотив» хочет забрать эту серию. Когда требуется, команда прибавляет. Если нет такой необходимости, попросту старается контролировать игру. Первый период второй игры получился равным не только по счету, но и по броскам. «Железнодорожники» нанесли лишь на один больше, но на то они и хозяева, 12 – 11. Заброшенные шайбы разделила всего одна минута и две секунды. На гол Артура Каюмова ответил своим Виталий Кравцов, один из лучших в составе гостей на протяжении всей игры.

Во втором периоде челябинцы стали сами создавать себе проблемы удалениями. Сначала Бадди Робинсон схватил необязательное, — обошлось. Но этого было мало, в середине периода друг за другом отправились на штрафную скамейку Григорий Дронов и Владимир Жарков. Если с игрой пять на четыре «Локомотив» испытывал проблемы, то преимущество пять на три смог реализовать довольно быстро. Максим Березкин тонкой передачей нашел на пятаке Мартина Герната, который вывел свою команду вперед. В третьем периоде ярославцы решили сыграть на удержание счета, порой, чуть ли не всей пятеркой выстраиваясь на своей синей линии. Гости предпринимали попытки доводить свои атаки до завершения, но долгое время ничего не получалось. Однако даже по такой игре бывают шансы, одним из них воспользовался Илья Карпухин. Матч перетек в овертайм, где хозяева с первых секунд захватили инициативу. В результате бросок от синей линии, рикошет, и «Локомотив» повел в серии 2 – 0. Челябинцы показали, что могут взламывать плотную оборону, теперь нужно исключить собственные ошибки. Вопрос с вратарем остается открытым. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Трактора» — от 2,50 (Pari) до 2,60 (Бетсити)

победа «Локомотива» — от 2,44 (BetBoom) до 2,50 (Бетсити, Pari)

Где смотреть третий матч серии Трактор – Локомотив