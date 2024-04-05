«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей и отстает от зоны плей-офф на 2 очка. У «Вашингтона» 4 поражения подряд
«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей и отстает от зоны плей-офф на 2 очка.
Сегодня «Пингвинс» обыграли «Вашингтон» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Майка Салливана набрала 81 очко в 76 играх и отстает от зоны плей-офф на 2 очка.
Третье место в Столичном дивизионе сейчас занимает «Филадельфия» (83 очка в 76 играх), второе место wild card на Востоке – «Айлендерс» (83 в 76).
В свою очередь, «Вашингтон» потерпел 4-е поражение подряд и выбыл из зоны плей-офф. Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 82 очка в 75 играх, столько же и у «Детройта».