«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей и отстает от зоны плей-офф на 2 очка. У «Вашингтона» 4 поражения подряд

«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей и отстает от зоны плей-офф на 2 очка.

Сегодня «Пингвинс» обыграли «Вашингтон» (4:1) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством Майка Салливана набрала 81 очко в 76 играх и отстает от зоны плей-офф на 2 очка.

Третье место в Столичном дивизионе сейчас занимает « » (83 очка в 76 играх), второе место wild card на Востоке – « » (83 в 76).

В свою очередь, « » потерпел 4-е поражение подряд и выбыл из зоны плей-офф. Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 82 очка в 75 играх, столько же и у « ».