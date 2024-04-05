Защитник «Флориды» Экблад пропустит остаток регулярки из-за травмы, но должен сыграть в плей-офф

Аарон Экблад не сыграет до конца регулярного чемпионата из-за травмы.

Защитник «Флориды» получил повреждение в матче против «Монреаля» (3:5), в котором он сыграл 7 минут и 16 секунд.

«Пантерс» ожидают, что хоккеист, скорее всего, не сыграет до завершения регулярного чемпионата, но надеются, что игрок сможет выступать в плей-офф с первого матча.

В нынешнем сезоне Аарон Экблад набрал 17 (4+12) очков при полезности «плюс 26» в 51 матче и среднем игровом времени 20:52.