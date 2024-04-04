Куинн Хьюз – 2-й игрок в истории «Ванкувера» после Хенрика Седина, сделавший 70 передач за сезон

Теги Ванкувер Хенрик Седин НХЛ рекорды Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз обновил рекорд для защитников «Ванкувера» по передачам за сезон.

24-летний хоккеист набрал 2 (1+1) балла в матче против «Аризоны» (2:1).

Теперь на счету Куинна Хьюза 86 (16+70) очков в 76 играх сезона НХЛ.

Он обновил рекорд по передачам за сезон среди защитников «Кэнакс». Предыдущее достижение было установлено Хьюзом в сезоне-2022/23 (69 передач).

Он также стал вторым игроком в истории франшизы, сделавшим 70 результативных передач за сезон. Ранее это удалось нападающему Хенрику Седину (3 раза).

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3 комментария
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Куинн защитник, хенрик нападающий
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Ответ molly
Но есть нюанс...
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