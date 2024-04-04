Куинн Хьюз – 2-й игрок в истории «Ванкувера» после Хенрика Седина, сделавший 70 передач за сезон

Куинн Хьюз обновил рекорд для защитников «Ванкувера» по передачам за сезон.

24-летний хоккеист набрал 2 (1+1) балла в матче против «Аризоны» (2:1).

Теперь на счету Куинна Хьюза 86 (16+70) очков в 76 играх сезона НХЛ.

Он обновил рекорд по передачам за сезон среди защитников «Кэнакс». Предыдущее достижение было установлено Хьюзом в сезоне-2022/23 (69 передач).

Он также стал вторым игроком в истории франшизы, сделавшим 70 результативных передач за сезон. Ранее это удалось нападающему Хенрику Седину (3 раза).