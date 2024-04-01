Владислав Третьяк: «Рязанская область – один из самых хоккейных регионов России. Появляются новые катки, выполняются планы по строительству коробок»
Владислав Третьяк назвал Рязанскую область одним из самых хоккейных регионов.
Президент Федерации хоккея России совершил рабочую поездку в Рязань.
Во время визита президент ФХР встретился с губернатором региона Павлом Малковым и главой местной федерации Олегом Смирновым. В ходе беседы обсуждались вопросы и перспективы развития хоккея в регионе.
«Рязанская область – один из самых хоккейных регионов России. Здесь любят наш вид спорта и активно занимаются его развитием.
Рязанские клубы на протяжении многих лет достойно выступают в чемпионатах ВХЛ и НМХЛ, хорошо работает система детско-юношеских школ, сильны традиции подготовки сильных арбитров.
Очевиден прогресс и в области популяризации хоккея – все больше жителей приобщаются к нему на любительском уровне, по количеству команд Ночной лиги Рязанская область занимает второе место по России.
Губернатор Павел Малков и президент рязанской хоккейной федерации Олег Смирнов делают большую работу. Их труд очень эффективен и приводит к достойным результатам.
ФХР продолжит содействовать всем направлениям развития рязанского хоккея. Мы оказываем поддержку по самым разным вопросам – подготовка и обучение тренерских кадров, внедрение передовых методик работы с юными игроками, повышение популярности различных турниров и соревнований.
И, конечно, один из приоритетов – создание условий для занятий хоккеем, работа по возведению новой инфраструктуры.
На рязанской земле появляются новые катки, выполняются планы по строительству коробок.
Продолжим и далее прикладывать все усилия для вовлечения наших соотечественников в спорт, в хоккей и в здоровый образ жизни», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Если брать именно ночную, то среди любителей прогресс правда внушительный с позапрошлого года работают 4 катка в городе (500-600 тысяч населения), до 2005 года крытых арен в городе не было вообще, и ещё 3 арены в области. При этом в ночной хоккейной лиге в этом сезоне Рязанская области номер 1 по числу команд любителей после Москвы и Санкт-Петербурга.