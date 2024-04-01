Зукарелло о Крайдере: «Жаль, что меня обменяли из «Рейнджерс», а то бы он быстрее забил 300 голов. Лучше всех в НХЛ играет перед воротами»

Матс Зукарелло высказался о том, что Крис Крайдер забросил 300 шайб в НХЛ.

Форвард « » достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (8:5).

На счету 32-летнего американца 300 шайб в 807 играх за клуб из Нью-Йорка. Зукарелло, ранее выступавший за «Рейнджерс», ассистировал при 38 его шайбах.

«Он лучше всех в лиге играет перед воротами, наверное. Конечно, у них эффективное большинство, он играет вместе с хорошими партнерами, и сам тоже хорош. Это впечатляет. Жаль, что меня обменяли, а то бы он быстрее забил 300 голов (с улыбкой).

Он отличный парень, хороший друг. У меня осталось много приятных воспоминаний о тех временах, когда мы играли вместе», – сказал норвежский форвард «Миннесоты».