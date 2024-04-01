Зукарелло о Крайдере: «Жаль, что меня обменяли из «Рейнджерс», а то бы он быстрее забил 300 голов. Лучше всех в НХЛ играет перед воротами»

Теги Рейнджерс Миннесота НХЛ Матс Зукарелло Асен Крис Крайдер Хоккей

Матс Зукарелло высказался о том, что Крис Крайдер забросил 300 шайб в НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (8:5). 

На счету 32-летнего американца 300 шайб в 807 играх за клуб из Нью-Йорка. Зукарелло, ранее выступавший за «Рейнджерс», ассистировал при 38 его шайбах. 

«Он лучше всех в лиге играет перед воротами, наверное. Конечно, у них эффективное большинство, он играет вместе с хорошими партнерами, и сам тоже хорош. Это впечатляет. Жаль, что меня обменяли, а то бы он быстрее забил 300 голов (с улыбкой). 

Он отличный парень, хороший друг. У меня осталось много приятных воспоминаний о тех временах, когда мы играли вместе», – сказал норвежский форвард «Миннесоты». 

3 комментария
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Где-то улыбнулся ДжоПавелски
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