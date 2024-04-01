«Лос-Анджелес» вызвал Акила Томаса из АХЛ. Форвард может дебютировать в НХЛ в матче с «Виннипегом»

Теги травмы Лос-Анджелес НХЛ АХЛ Онтарио Рейн Александр Тюркотт Акил Томас Хоккей

«Лос-Анджелес» вызвал Акила Томаса из АХЛ.

24-летний форвард может дебютировать в НХЛ в матче с «Виннипегом», который пройдет в понедельник. 

В текущем сезоне 51-й номер драфта НХЛ-2018 провел в АХЛ 61 матч за «Онтарио» и набрал 43 (22+21) очка. 

«Кингс» поместили форварда Алекса Тюркотта в список травмированных на долгий срок. У него 4 (1+3) очка в 20 играх в текущем регулярном чемпионате НХЛ. 

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