«Лос-Анджелес» вызвал Акила Томаса из АХЛ. Форвард может дебютировать в НХЛ в матче с «Виннипегом»

«Лос-Анджелес» вызвал Акила Томаса из АХЛ.

24-летний форвард может дебютировать в НХЛ в матче с «Виннипегом», который пройдет в понедельник.

В текущем сезоне 51-й номер драфта НХЛ-2018 провел в АХЛ 61 матч за « » и набрал 43 (22+21) очка.

«Кингс» поместили форварда в список травмированных на долгий срок. У него 4 (1+3) очка в 20 играх в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

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