Губернатор Челябинской области: «Металлург» заслуженно продолжает борьбу за Кубок Гагарина. Оба южноуральских клуба в полуфинале – это большой успех»
Алексей Текслер поздравил «Металлург» с выходом в полуфинал Кубка Гагарина.
Клуб обыграл «Спартак» в шестом матче второго раунда плей-офф со счетом 3:0 и выиграл серию 4-2.
Ранее в полуфинал также вышел челябинский «Трактор».
«Поздравляю «Металлург» и всех болельщиков команды с выходом в полуфинал Кубка Гагарина. Команда проявила свои лучшие качества и заслуженно продолжает борьбу за главный трофей лиги.
Оба южноуральских клуба в полуфинале кубка – это большой успех Челябинской области. Желаю успеха нашим командам!» – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Автожяру гудьжю)😂🙋♂️