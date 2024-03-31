Губернатор Челябинской области: «Металлург» заслуженно продолжает борьбу за Кубок Гагарина. Оба южноуральских клуба в полуфинале – это большой успех»

Алексей Текслер поздравил «Металлург» с выходом в полуфинал Кубка Гагарина.

Клуб обыграл «Спартак» в шестом матче второго раунда плей-офф со счетом 3:0 и выиграл серию 4-2.

Ранее в полуфинал также вышел челябинский « ».

«Поздравляю « » и всех болельщиков команды с выходом в полуфинал Кубка Гагарина. Команда проявила свои лучшие качества и заслуженно продолжает борьбу за главный трофей лиги.

Оба южноуральских клуба в полуфинале кубка – это большой успех Челябинской области. Желаю успеха нашим командам!» – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.