Губернатор Челябинской области: «Металлург» заслуженно продолжает борьбу за Кубок Гагарина. Оба южноуральских клуба в полуфинале – это большой успех»

Теги Металлург Мг Трактор КХЛ Кубок Гагарина Политика Матч ТВ Алексей Текслер Хоккей

Алексей Текслер поздравил «Металлург» с выходом в полуфинал Кубка Гагарина.

Клуб обыграл «Спартак» в шестом матче второго раунда плей-офф со счетом 3:0 и выиграл серию 4-2.

Ранее в полуфинал также вышел челябинский «Трактор».

«Поздравляю «Металлург» и всех болельщиков команды с выходом в полуфинал Кубка Гагарина. Команда проявила свои лучшие качества и заслуженно продолжает борьбу за главный трофей лиги.

Оба южноуральских клуба в полуфинале кубка – это большой успех Челябинской области. Желаю успеха нашим командам!» – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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5 комментариев
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Трактору показать хорошую игру, победы в полуфинале!
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Остается только догадываться, какая реакция будет у Губера Челябинской области в случае финала Кубка Гагарина а’ля первенство УрФО!!!!
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Болеем за Трактор!😎
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Ответ waleri
Остается только догадываться, какая реакция будет у Губера Челябинской области в случае финала Кубка Гагарина а’ля первенство УрФО!!!!
он президент трактора
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За Автомобилист!✊
Автожяру гудьжю)😂🙋‍♂️
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