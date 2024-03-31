Капризов забил «Вегасу», став 3-й звездой матча и прервав серию без голов из 3 игр. У него 37+45 в 66 встречах

Кирилл Капризов реализовал большинство в матче с «Вегасом» (1:2 ОТ).

Форвард «Миннесоты» признан третьей звездой этой игры.

Россиянин забил впервые за 4 матча, продлив результативную серию (1+4) до 3 игр. Всего в 66 матчах текущего чемпионата на его счету 82 (37+45) очка.

В игре с «Вегасом» за 22:40 (3:35 – в большинстве) у 4 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «минус 1».