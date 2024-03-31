Капризов забил «Вегасу», став 3-й звездой матча и прервав серию без голов из 3 игр. У него 37+45 в 66 встречах

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов реализовал большинство в матче с «Вегасом» (1:2 ОТ).

Форвард «Миннесоты» признан третьей звездой этой игры.

Россиянин забил впервые за 4 матча, продлив результативную серию (1+4) до 3 игр. Всего в 66 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 82 (37+45) очка.

В игре с «Вегасом» за 22:40 (3:35 – в большинстве) у Капризова 4 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «минус 1».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
40+50 можно выбивать, хорошая цель
+4
0
+4
Капри зажигает!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий