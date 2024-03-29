Василевский, Шестеркин, Улльмарк, Маркстрем и Демко – лучшие вратари НХЛ по мнению Лундквиста

Теги рейтинги Рейнджерс Бостон Тампа-Бэй Ванкувер Калгари НХЛ Хенрик Лундквист Якоб Маркстрем Андрей Василевский Игорь Шестеркин Линус Улльмарк Тэтчер Демко Хоккей

Хенрик Лундквист включил двух россиян в рейтинг лучших вратарей НХЛ.

НХЛ в социальной сети опубликовала выбор бывшего вратаря «Рейнджерс» и члена Зала хоккейной славы относительно пяти лучших голкиперов в лиге на данный момент.

Хенрик Лундквист включил в свой рейтинг двух россиян – Андрея Василевского («Тампа») и Игоря Шестеркина («Рейнджерс»), двух шведов – Линуса Улльмарка («Бостон») и Якоба Маркстрема («Калгари»), а также американского голкипера «Ванкувера» Тэтчера Демко.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а Везину возьмет Бобровский..)
+4
0
+4
Странно, что Лундквист Хеллибака не включил в свою пятерку, а Улльмарка, видимо, по инерции с прошлого сезона, засунул в свой рейтинг.

Обращает на себя внимание, что в пятерке нет ни одного канадца.
+4
-2
+2
Странный выбор у Лундквиста....Однозначно в ТОП-5 входит Хэлибак, да и Ульмарк блистал лишь в прошлом сезоне( за что заслуженно получил Везину).Макстрем тоже отличный вратарь, но до ТОП-5 немного не дотягивает(в десятке он должен быть).
+1
0
+1
В этом сезоне неплохо заиграл Скиннер. Да и Хеллебак в этом сезоне лучше Маркстрема. Лундквист шведами отдаёт предпочтение, но Свэймен в Бостоне посильнее выглядит в этом сезоне.
0
0
0
Радует, что Лундквист выделил Шестёркина и Василевского(хотя лучший из наших в этом сезоне пока Бобровский). Но то, что Шестёркин и Вася великолепные вратари спорить никто не будет(и они потихоньку набирают форму, и надеюсь в плей-офф покажут всё, на что они способны).
0
0
0
Обратите внимание : швед Лундквист назвал среди лучших не только шведов , и даже скажем так не столько шведов, сколько других на первом месте. А вот спроси Третьяка , кто на сегодня лучшие киперы в НХЛ , он бы точно назвал только всех из России, вплоть до Аскарова
0
0
0
Ответ Vankouver
Странно, что Лундквист Хеллибака не включил в свою пятерку, а Улльмарка, видимо, по инерции с прошлого сезона, засунул в свой рейтинг. Обращает на себя внимание, что в пятерке нет ни одного канадца.
и ни одного финна , еще не так давно в числе лучших всегда кто то из Суоми был
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий