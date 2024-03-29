Василевский, Шестеркин, Улльмарк, Маркстрем и Демко – лучшие вратари НХЛ по мнению Лундквиста

Хенрик Лундквист включил двух россиян в рейтинг лучших вратарей НХЛ.

НХЛ в социальной сети опубликовала выбор бывшего вратаря « » и члена Зала хоккейной славы относительно пяти лучших голкиперов в лиге на данный момент.

включил в свой рейтинг двух россиян – Андрея Василевского («Тампа») и («Рейнджерс»), двух шведов – («Бостон») и («Калгари»), а также американского голкипера « » .