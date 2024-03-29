Василевский, Шестеркин, Улльмарк, Маркстрем и Демко – лучшие вратари НХЛ по мнению Лундквиста
Хенрик Лундквист включил двух россиян в рейтинг лучших вратарей НХЛ.
НХЛ в социальной сети опубликовала выбор бывшего вратаря «Рейнджерс» и члена Зала хоккейной славы относительно пяти лучших голкиперов в лиге на данный момент.
Хенрик Лундквист включил в свой рейтинг двух россиян – Андрея Василевского («Тампа») и Игоря Шестеркина («Рейнджерс»), двух шведов – Линуса Улльмарка («Бостон») и Якоба Маркстрема («Калгари»), а также американского голкипера «Ванкувера» Тэтчера Демко.
Обращает на себя внимание, что в пятерке нет ни одного канадца.